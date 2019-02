"Lursoft" norāda, ka pētījumā analizētie uzņēmumi 2017.gadā apgrozījuši 51,71 miljardu eiro un pēc nodokļu nomaksas nopelnījuši 2,54 miljardus eiro.

Dati rāda, ka 1790 uzņēmumiem vērtība 2018.gadā pārsniegusi vienu miljonu eiro, bet to vidū līderis bijis elektroenerģijas uzņēmums AS "Latvenergo", kura vērtība sasniegusi 2,52 miljardus eiro. "Lursoft" aprēķinājis, ka uzņēmuma vērtība pēdējos divos gados palielinājusies. Salīdzinot ar 2017.gadu, AS "Latvenergo" vērtība augusi 2,72 reizes.

Uzņēmumu novērtējums tiek rēķināts sadarbībā ar "Capitalia", balstoties uz "Lursoft" datubāzēs pieejamajiem finanšu rādītājiem un ņemot vērā kompāniju un darbības nozaru vēsturiskos apgrozījuma, kā arī izaugsmes un rentabilitātes rādītājus. Novērtējumā netiek ņemtas vērā uzņēmumu nākotnes prognozes un citi specifiski faktori, kas varētu ietekmēt uzņēmumu tirgus vērtību.

Pētījums atklāj, ka uzņēmumu vidējā vērtība 2018.gadā bijusi 10 700 eiro, un gada laikā šo komersantu vidējais novērtējums palielinājies par 38,6%.

Pētījuma dati rāda, ka, neskatoties uz apstākli, ka Rīgā koncentrēti Latvijas "Top 10" vērtīgākie uzņēmumi, tieši galvaspilsētas un tās apkārtnes uzņēmumiem pērn reģistrēts zemākais vidējais novērtējums. "Lursoft" izpētījis, ka 11,7% no visiem Rīgā reģistrētajiem uzņēmumiem vērtība 2018.gadā noteikta zem 1000 eiro.

Vēl zemāka vidējā vērtība nekā Rīgā ir tikai Pierīgas uzņēmumiem. Dati atklāj, ka Pierīgas reģions ir vienīgais, kurā uzņēmumu vidējā vērtība 2018.gadā bijusi zem 10 000 eiro. Proti, pērn tie bijuši 9970 eiro. Tiesa, gada laikā šo uzņēmumu vidējā vērtība augusi par 38,9%.

Uzņēmumu vidējā vērtība gada laikā augusi visos reģionos, un visstraujākais pieaugums bijis Latgalē - pētījuma ietvaros analizēto uzņēmumu vidējais novērtējums gada laikā pieaudzis par 60,2%. "Lursoft" izpētījis, ka, salīdzinot ar 2017.gadu, pērn vērtība augusi 61,1% no visiem Latgales uzņēmumiem.

Straujš vērtības pieaugums pērn bijis, piemēram, Latgalē reģistrētajam būvniecības uzņēmumam SIA "Structum". 2017.gadā uzņēmums novērtēts ar 1210 eiro, bet pagājušajā gadā tā vērtība palielinājusies jau līdz 111 700 eiro. Iesniegtais gada pārskats rāda, ka Daugavpils uzņēmuma apgrozījums gada laikā audzis par 24,9%, sasniedzot 973 620 eiro, bet peļņa pēc nodokļu nomaksas augusi līdz 75 680 eiro (pieaugums par 46,4%, salīdzinot ar 2016.gadu).

Vērtīgākie uzņēmumi meklējami Kurzemē. "Lursoft" izpētījis, ka Kurzemē reģistrēto uzņēmumu vidējā vērtība 2018.gadā sasniegusi 11 900 eiro uz vienu uzņēmumu. Pētījumā analizēto Kurzemes uzņēmumu vērtība gada laikā augusi par 50,9% un 2,8% no visiem Kurzemes uzņēmumiem vērtība pārsniedz vienu miljonu eiro. Salīdzināšanai, Vidzemē šis rādītājs sasniedz 1,8%, Pierīgā 2,16%, bet Zemgalē - 2,6%.

Starp Kurzemes uzņēmumiem "Lursoft" izceļ zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādes un konservēšanas nozarē strādājošo SIA "Taimiņš" no Talsu novada Laucienes pagasta. Gada laikā uzņēmuma vērtība palielinājusies teju 25 reizes, pagājušajā gadā sasniedzot 278 700 eiro. Laika periodā no 2015.gada līdz 2017.gadam uzņēmuma vērtība svārstījusies robežās no 11 200 eiro līdz 43 100 eiro, bet 2014.gadā tas novērtēts ar 114 900 eiro.

Analizējot "Top 10" vērtīgākos uzņēmumus Latvijā 2018.gadā, redzams, ka teju visu sarakstu aizņem galvaspilsētas uzņēmumi, starp tiem izdevies iespraukties tikai Pierīgā reģistrētajai SIA "Maxima Latvija". "Top 10" vērtīgāko uzņēmumu vidū ar būtisku izrāvienu pārējiem priekšā ir "Latvenergo", tiesa, vērtīgāko uzņēmumu sarakstā atrodamas ne tikai valsts kapitālsabiedrības, bet arī privātā kapitāla uzņēmumi, piemēram, SIA "Uralchem Trading", kas pērn novērtēts ar 382,02 miljoniem eiro un kura vērtība gada laikā pieaugusi par 87,9%.

No "Top 10" uzņēmumiem vērtība gada laikā visstraujāk augusi "Latvenergo", kā arī SIA "Kronospan Riga" (par 112,1%), savukārt vienīgais no līderiem, kura vērtība gada laikā samazinājusies, ir SIA "Mikrotīkls". Ja 2017.gadā uzņēmums bija novērtēts ar 828,69 miljoniem eiro, tad pagājušajā gadā - ar 666,87 miljoniem eiro.

"Top 10" vērtīgākie uzņēmumi Latvijā 2018.gadā bija - AS "Latvenergo" - 2,52 miljardi eiro; SIA "Kronospan Riga" - 0,75 miljardi eiro; AS "Latvijas valsts meži" - 0,69 miljardi eiro; SIA "Mikrotīkls" - 0,67 miljardi eiro; SIA "Lattelecom" - 0,55 miljardi eiro; SIA "Rimi Latvia" - 0,53 miljardi eiro; SIA "Latvijas mobilais telefons" - 0,44 miljardi eiro; SIA "Uralchem Trading" - 0,38 miljardi eiro; SIA "Severstal Distribution" - 0,37 miljardi eiro un SIA "Maxima Latvija" - 0,37 miljardi eiro.

"Lursoft" izpētījis, ka vērtīgākie uzņēmumi, neskatoties uz to, ka Rīgā un tās apkārtnē reģistrēta zemākā uzņēmumu vidējā vērtība, koncentrēti tieši galvaspilsētā un tās pievārtē. Piemēram, kamēr Pierīgā starp vērtīgākajiem uzņēmumiem ar 367,31 miljonu eiro ierindojies tirgotājs SIA "Maxima Latvija", Kurzemes līdera SIA ""Ventspils nafta" termināls" vērtība pērn lēsta 157,09 miljonu eiro apmērā, Zemgales vērtīgākā uzņēmuma AS "Dobeles dzirnavnieks"- 106,94 miljonu eiro apmērā. Tikmēr Latgales vērtīgākais uzņēmums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA "Verems" 2018.gadā novērtēts ar 59,5 miljoniem eiro.

Pierīgas vērtīgāko uzņēmumu vidū dominē Mārupes novads (no "Top 10" uzņēmumiem Mārupes novadā reģistrēti četri), Kurzemē - Ventspils, Latgalē - Daugavpils, Zemgalē - Jelgava un Aizkraukles novads, bet Vidzemē līderos dominē uzņēmumi no Valmieras un Smiltenes novada.

"Top 10" vērtīgākie uzņēmumi Pierīgā 2018.gadā ir SIA "Maxima Latvija" - 367,31 miljons eiro (Ķekavas novads); AS "Olainfarm" - 278,91 miljons eiro (Olaines novads); SIA "Alfor" - 228,66 miljoni eiro (Mārupes novads); AS "Air Baltic Corporation" - 129,53 miljoni eiro (Mārupes novads); AS "Balticovo" - 119,87 miljoni eiro (Iecavas novads) - SIA "Depo DIY" - 113,84 miljoni eiro (Stopiņu novads); SIA "Smartlynx Airlines" - 111,38 miljoni eiro (Mārupes novads); SIA "Knauf" - 107,27 miljoni eiro (Stopiņu novads); VAS "Latvijas pasts" - 80,17 miljoni eiro (Mārupes novads); SIA "Pata" - 74,44 miljoni eiro (Inčukalna novads).

"Top 10" vērtīgākie uzņēmumi Kurzemē 2018.gadā bija SIA ""Ventspils nafta" termināls" - 157,09 miljoni eiro (Ventspils); SIA "Pindstrup Latvia" - 98,71 miljons eiro (Talsu novads); AS "UPB" - 90,74 miljoni eiro (Liepāja); SIA "Vika Wood" - 72,64 miljoni eiro (Talsu novads); SIA "Tolmets" - 65,44 miljoni eiro (Liepāja); SIA "Kurekss" - 56,4 miljoni eiro (Ventspils novads); SIA "Bucher Municipal" - 44,01 miljons eiro (Ventspils); SIA "Bio-Venta" - 42,52 miljoni eiro (Ventspils); SIA "RCT logistics" - 40,3 miljoni eiro (Ventspils); AS "Pata Saldus" - 39,44 miljoni eiro (Saldus novads).

"Top 10" vērtīgākie uzņēmumi Latgalē 2018.gadā bija Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA "Verems" - 59,5 miljoni eiro (Rēzeknes novads); AS "Preiļu siers" - 56,69 miljoni eiro (Preiļu novads); SIA "Light Guide Optics International" - 42,93 miljoni eiro (Līvānu novads); SIA "LatRosTrans" - 21,62 miljoni eiro (Ilūkstes novads); SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" - 15,61 miljons eiro (Rēzekne); Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA "NewFuels" - 15,6 miljoni eiro (Rēzekne); SIA "Mamas D" - 15 miljoni eiro (Daugavpils); SIA "CCT" - 14,07 miljoni eiro (Daugavpils); SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" - 13,56 miljoni eiro (Daugavpils); SIA "Axon Cable" - 12,65 miljoni eiro (Daugavpils).

"Top 10" vērtīgākie uzņēmumi Vidzemē 2018.gadā bija SIA "Firma Madara 89" - 109,5 miljoni eiro (Smiltenes novads); AS "Valmieras stikla šķiedra" - 102,66 miljoni eiro (Valmiera); AS "Cēsu alus" - 82,03 miljoni eiro (Cēsu novads); AS "Stora Enso Latvija" - 58,87 miljoni eiro (Smiltenes novads); Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "VAKS" - 49,71 miljons eiro (Valmiera); SIA "ALB" - 19,57 miljoni eiro (Cēsu novads); AS "Valmieras piens" - 18,71 miljons eiro (Valmiera); SIA "Avoti SWF" - 16,47 miljoni eiro (Gulbenes novads); SIA "Staļi" - 14,14 miljoni eiro (Priekuļu novads); SIA "Graanul Invest" - 12,75 miljoni eiro (Smiltenes novads).

"Top 10" vērtīgākie uzņēmumi Zemgalē 2018.gadā bija AS "Dobeles dzirnavnieks" - 106,94 miljoni eiro (Dobeles novads); SIA "Jeld-Wen Latvija" - 68,35 miljoni eiro (Aizkraukles novads); AS "Virši-A" - 54,24 miljoni eiro (Aizkraukles novads); SIA "LatGran" - 52,82 miljoni eiro (Jaunjelgavas novads); SIA "AKG Thermotechnik Lettland" - 35,52 miljoni eiro (Jelgava); SIA "Lielzeltiņi" - 28,87 miljoni eiro (Bauskas novads); SIA "Ošukalns" - 25,04 miljoni eiro (Jēkabpils); lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Latraps" - 22,81 miljons eiro (Jelgavas novads); SIA "Ourea" - 22,44 miljoni eiro (Ozolnieku novads); SIA "Elagro Trade" - 20,61 miljons eiro (Jelgava).

Pētījums atklāj, ka pastāv krasas uzņēmumu vērtību atšķirības, analizējot komersantus pēc to pārstāvētajām nozarēm. Kamēr azartspēļu nozarē uzņēmumu vidējā vērtība tiek lēsta vairāk nekā trīs miljonu eiro vērtībā, uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar nekustamo īpašumu tirgošanu, vidējā vērtība 2018.gadā bijusi vien 3500 eiro.

Vērtīgāko nozaru vidū iekļuvušas arī jomas, kas saistītas ar ražošanu, kā arī sfēras, kas prasa vērā ņemamus kapitālieguldījumus tehnoloģijās, piemēram, notekūdeņu savākšana un attīrīšana.

Starp azartspēļu un derību nozarē strādājošajiem uzņēmumiem par vērtīgāko 2018.gadā atzīts SIA "Olympic Casino Latvia", kura vērtība gada laikā pieaugusi par 22,9%, sasniedzot 250,31 miljonu eiro. Igauņu AS "Olympic Entertainment Group" piederošais "Olympic Casino Latvia" starp Latvijas vērtīgākajiem uzņēmumiem 2018.gadā ierindojies augstajā 20.vietā. Finanšu dati liecina, ka uzņēmuma apgrozījums gada laikā pieaudzis par 19,9%, un 2017.gadā bija 61,92 miljoni eiro, bet peļņa kāpusi par 15,% līdz 21,54 miljoni eiro.

Tikmēr ļoti līdzīgi novērtēti divi lielākie farmācijas uzņēmumi, kuru pārstāvētā farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana starp vērtīgākajām nozarēm pagājušajā gadā ierindojusies augstajā otrajā vietā. AS "Grindeks" starp Latvijas vērtīgākajiem uzņēmumiem 2018.gadā ar 287,01 miljonu eiro iekļuvusi topa 18.pozīcijā, savukārt AS "Olainfarm" ar 278,91 miljonu eiro - 19.vietā. Abu uzņēmumu vērtība, salīdzinot ar 2017.gadu, pērn augusi. "Grindeks" lēciens bijis straujāks - par 29,06% gada laikā, bet "Olainfarm" - par 4%.

Starp nozarēm vērtīgākie uzņēmumi (uzņēmumu vidējā vērtība, mediāna) pērn bija azartspēles un derības - 3 187 600 eiro; farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana - 202 300 eiro; ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības - 151 300 eiro; notekūdeņu savākšana un attīrīšana - 136 550 eiro; tabakas izstrādājumu ražošana - 132 500 eiro; ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde - 84 950 eiro; pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde - 67 750 eiro; citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana - 59 050 eiro; pārtikas produktu ražošana - 50 600 eiro; papīra un papīra izstrādājumu ražošana - 46 700 eiro.