"Sāpīgi," Olena Zelenska atklāj ģimenes dzīvi kara apstākļos, un kāpēc viņa nedzīvo kopā ar vīru

"Tas ir grūts jautājums. Varu atbildēt godīgi, atbilde prasītu ilgu laiku... Bet varu atbildēt, kā parasti darām ikdienā - es turos. Jau pusotru gadu mēs nevaram būt pārliecināti par rītdienu. Mums nav pārliecības par nākotni, pēc mēneša, pēc diviem. Mums ir milzīgs sapnis par uzvaru, bet mēs nezinām, kad to sagaidīsim. Un šī ir ilga gaidīšana, pastāvīgs stress. Tāpēc visi meklē mierinājumu, tos stimulus, kas neļauj apstāties," - intervijā BBC skaidro prezidenta Volodimira Zelenska sieva.

Pirmā lēdija atzina, ka pēdējo reizi viņai bija iespēja izgulēties pirms dažām dienām. Toreiz uzlidojuma trauksmes nebija. "Mums paveicās, naktī nebija uzlidojuma brīdinājumu. Tie ir tikai unikāli gadījumi, ne vienmēr tā notiek. Bet man bija brīva diena, un pamodos bez modinātāja, bez skriešanas uz bumbu patversmi. Bija lieliski," sacīja pirmā lēdija.

72 Foto Ukrainas pirmais pāris - prezidents Volodimirs Zelenskis un viņa sieva Olena +68 Skatīties vairāk

Zelensku atbalsta draugi, viņu iedvesmo arī ukraiņu stāsti. Katru dienu traģēdiju un skumju notikumu laikā vienmēr ir stāsts par varonību, skaidroja prezidenta sieva. Un tas ir iedvesmojoši, jo tādā veidā var saskatīt kaut ko gaišu pat tumsā, atklāj Zelenska.

"Es turos, jo ​​neziņa, neziņa par to, kas būs rīt. Tas nevar padarīt ne mani, ne bērnus laimīgākus. Man ir sāpīgi uz to skatīties, jo mani bērni neko neplāno. Šajā vecumā, jaunībā, manai meitai ir 19, viņi sapņo par ceļošanu, par jaunām sajūtām, par emocijām. Viņai nav tādas iespējas. Mēs nedzīvojam kopā ar vīru ... Manam dēlam pietrūkst tēva. Uzskata, ka cilvēkus audzina nevis instrukcijas, bet viņi mācās no savu vecāku piemēra. Viņš šo piemēru maz redz," atzina Zelenska.

Olena Zelenska. (Foto: AP/Scanpix)

Ukrainas pirmā lēdija neslēpj, ka viņai un viņas ģimenei nav laika, lai to pavadīt kopā. Tomēr Zeļenska tic, ka viss būs kārtībā. "Man pietrūkst vīra, dēlam pietrūkst tēvs. Bet mēs turamies. Spēks mums ir, emocionāls un fizisks. Un esmu pārliecināta, ka visu izturēsim," viņa skaidroja.

37 Foto Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un viņa kundzes Olenas Rīgā piedzīvotais +33 Skatīties vairāk

Ukrainas pirmā lēdija arī atklāj, kāpēc viņa šobrīd nedzīvo kopā ar prezidentu Volodimiru Zelenski. Intervijā laikrakstam “The Jerusalem Post” Zelenska atzīmēja, ka tagad viņas vīrs drošības apsvērumu dēļ guļ savā birojā. Viņi dzīvo atsevišķi, jo pirmā lēdija ir ar bērniem. Zelenskis savu sievu var satikt tikai dienas laikā. Retas tikšanās, ko pirmā lēdija sauc par "veiksmi". "Ja paveiksies, tiksimies birojā pusdienās. Neviens no mums šobrīd nevar atļauties ne atpūtu, ne izklaidi," sacīja Zelenska.