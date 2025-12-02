Gājuši bojā 12 un pazuduši desmitiem cilvēku.
Krasta erozija izraisa nāvējošu zemes nogruvumu Peru - nogrimuši divi kuģi ar pasažieriem
Peru zemes nogruvumam nogremdējot divus kuģus upes ostā, pirmdien gājuši bojā vismaz 12 cilvēki, tai skaitā trīs bērni, bet vairāki desmiti ir pazuduši bez vēsts, paziņoja amatpersonas.
Kuģi nogrima Iparijas ostā Ukajali reģionā Amazones džungļos, teikts policijas ziņojumā, uz kuru atsaucās ziņu aģentūra "Andina".
Uz viena kuģa bija aptuveni 50 pasažieru, bet uz otra nebija neviena, paziņoja nacionālais ārkārtējo operāciju centrs COEN.
Karaflotes kapteinis Honatans Novoa pa telefonu pavēstīja, ka ir izcelti deviņu bojāgājušo līķi, 25 cilvēki ir ievainoti, bet 40 pazuduši bez vēsts.
Varas iestādes iztaujāja katastrofas vietā sapulcējušos tuviniekus, lai noskaidrotu precīzu pazudušo cilvēku skaitu.
COEN platformā "X" paziņoja, ka traģēdija notikusi Ukajali upes krasta erozijas dēļ.
Novoa sacīja, ka glābšanas darbus sarežģī ātra straume un atvari šajā upē, kā arī migla katastrofas laikā.