Floridā uz starta platformas eksplodējusi miljardiera Bezosa uzņēmuma "Blue Origin" raķete
Foto: ZUMAPRESS.com
Raķete eksplodēja uz starta platformas dzinēja pārbaudes laikā.
Pasaulē

Floridā uz starta platformas eksplodējusi miljardiera Bezosa uzņēmuma "Blue Origin" raķete

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

Miljardiera Džefa Bezosa uzņēmuma "Blue Origin" raķete "New Glenn" eksplodējusi izmēģinājuma laikā Keipkanaveralā, ziņo ASV mediji.

Floridā uz starta platformas eksplodējusi miljardi...

Uzņēmums sociālajā tīklā "X" apstiprināja, ka ceturtdienas vakarā notikušajā izmēģinājumā tika konstatēta anomālija".

Raķete eksplodēja uz starta platformas dzinēja pārbaudes laikā. Nav ziņu, ka incidentā kāds cilvēks būtu cietis.

Tēmas

ASVDžefs BezossFlorida

Citi šobrīd lasa