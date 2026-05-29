Šodien 07:39
Floridā uz starta platformas eksplodējusi miljardiera Bezosa uzņēmuma "Blue Origin" raķete
Miljardiera Džefa Bezosa uzņēmuma "Blue Origin" raķete "New Glenn" eksplodējusi izmēģinājuma laikā Keipkanaveralā, ziņo ASV mediji.
Uzņēmums sociālajā tīklā "X" apstiprināja, ka ceturtdienas vakarā notikušajā izmēģinājumā tika konstatēta anomālija".
Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026
Raķete eksplodēja uz starta platformas dzinēja pārbaudes laikā. Nav ziņu, ka incidentā kāds cilvēks būtu cietis.
An explosion occurred during testing of Blue Origin’s heavy-lift New Glenn rocket. pic.twitter.com/BMtasfOMk1— NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2026