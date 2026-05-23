Traģiskajā sprādzienā Ķīnas ogļraktuvēs daudzi saindējušies ar toksiskām gāzēm. "Skrienot redzēju, kā cilvēki saļimst no indīgajiem izgarojumiem!"
Gāzes sprādziens Liušenju ogļraktuvēs Ķīnas Šaņsji provincē prasījis vismaz 82 cilvēku dzīvības un kļuvis par smagāko kalnrūpniecības katastrofu valstī kopš 2009. gada.
Jau ziņots, ka Ķīnas ziemeļu provinces Šaņsji ogļraktuvē nograndis sprādziens, aprokot dzīvus 247 darbiniekus, kas atradās raktuvē. Daļu kalnraču glābējiem izdevās izvest no šahtām dzīvus, taču varasiestādes norāda, ka bojāgājušo skaits sasniedzis vismaz 82 cilvēkus. Glābšanas operācijā iesaistīti vismaz 345 glābēji no sešām specializētām glābēju vienībām.
Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins uzsvēra, ka ievainoto ārstēšanā un izdzīvojušo meklēšanā nedrīkst taupīt pūles. Vienlaikus Ķīnas Valsts padome paziņoja, ka par notikušo tiks veikta “stingra izmeklēšana”, un atbildīgie tiks “bargi sodīti”.
Amatpersonas norāda, ka pēc sprādziena valdījis haoss un nebija iespējams precīzi noteikt pazudušo cilvēku skaitu. Slimnīcās pašlaik ārstējas 128 cilvēki, no kuriem divi ir kritiskā stāvoklī. Vairums cietušo ir saindējušies ar toksiskām gāzēm. Valsts mediji ziņo, ka raktuvēs konstatēts paaugstināts oglekļa monoksīda līmenis.
Viens no izdzīvojušajiem kalnračiem Vans Jungs vietējiem medijiem stāstīja, ka sprādziena brīdī nav dzirdējis troksni, bet pēkšņi ieraudzījis dūmu mākoni.
“Es sajutu sēra smaku, tādu pašu kā spridzināšanas laikā. Es kliedzu cilvēkiem, lai bēg. Skrienot redzēju, kā cilvēki saļimst no indīgajiem izgarojumiem. Pēc tam samaņu zaudēju arī es,” viņš sacīja. Vīrietis atguvās tikai pēc aptuveni stundas un kopā ar citu izdzīvojušo spēja izkļūt no raktuvēm.
Glābšanas darbus apgrūtina applūdušās šahtas un neatbilstības raktuvju plānos. Daļa uzņēmuma vadības jau aizturēta. Liušenju raktuves jau 2024. gadā tika iekļautas Ķīnas Nacionālās raktuvju drošības administrācijas bīstamo objektu sarakstā, bet uzņēmums “Tongzhou Group” šogad saņēmis vairākus sodus par drošības pārkāpumiem.
Šaņsji province nodrošina vairāk nekā ceturto daļu no visas Ķīnas ogļu ieguves apjoma. Lai gan pēdējos gados valstī pastiprinātas drošības prasības un ierobežota nelegālā ieguve, traģiskas avārijas joprojām notiek. 2023. gadā iegruvums ogļraktuvēs Iekšējā Mongolijā prasīja 53 cilvēku dzīvības, bet 2009. gadā Heilundzjanas provincē sprādzienā bojā gāja vairāk nekā 100 kalnraču.