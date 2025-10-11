Pēc pastiprinātas Krievijas aktivitātes pierobežā Igaunija slēdz ceļa posmu tā saucamajā "Sātses zābakā"
Igaunijas "Policijas un robežsardzes pārvalde" (PPA) piektdienas vakarā uz nenoteiktu laiku slēgusi tā saucamo “Sātses zābaka” ceļa posmu, kas divos posmos iestiepjas Krievijas teritorijā.
PPA par ceļaposma slēgšanu paziņoja piektdienas vakarā, plkst. 22.15. Kā norādīja Dienvidu prefektūras operāciju vadītājs Kinters Pedoskis, šāds lēmums pieņemts, jo Igaunijas robežsargi Krievijas teritorijā novērojuši "ievērojami lielāku Krievijas spēku klātbūtni nekā parasti".
"Krievijas robežsargi regulāri patrulē "Sātses zābakā", jo tā ir viņu teritorija. Tomēr šodien [minētajā vietā] bija novērojama ievērojami lielāka aktivitāte nekā parasti. Mēs nolēmām slēgt autoceļu, lai novērstu iespējamās provokācijas un incidentus, jo mūsu mērķis ir nodrošināt Igaunijas iedzīvotāju drošību," norādīja Pedoskis.
"Sākotnēji mēs izvietojām abos ceļa galos savas patruļas, kas paskaidroja autovadītājiem, ka minētajā vietā novērojama pastiprināta Krievijas vienību klātbūtne un ieteicām viņiem pagaidām izvairīties no šī apgabala. Tomēr neskatoties uz ieteikumiem, joprojām bija cilvēki, kuri vēlējās turpināt savu ceļu pa šo maršrutu."
"Tā kā ceļš ved cauri Krievijas teritorijai, ikvienam, kas izmanto "Sātses zābaka" autoceļu, vienmēr ir jāievēro piesardzība. Tomēr pašreizējā kontekstā PPA uzsver, ka šī autoceļa šķērsošana ir saistīta ar paaugstinātu risku. Lai izvairītos no situācijas eskalācijas, mēs nolēmām uz laiku slēgt robežšķērsošanas punktu," viņš turpināja.
"Sātses zābaks" ir 115 hektāru liels zābaka formas Krievijas teritorijas apgabals, kas iestiepjas Igaunijas dienvidaustrumos. Tam blakus atrodas Igaunijas 178. autoceļš, kas savieno Lutepē un Sesniki ciemus. Minētais autoceļš divos punktos iestiepjas arī Krievijas teritorijā - vienā vietā šķērsojot Krieviju 30 metrus lielā posmā, bet otrā - vienu kilometru garā posmā. Autovadītājiem minēto ceļa posmu atļauts šķērsot, bet uz tā nav atļauts apstāties. Bet Krievijas robežsardzei uz autoceļa ir tiesības veikt kontroles darbības.