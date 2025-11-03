VIDEO: okupantu raidītā FAB-1500 aviobumba rikošetā pārlido dzīvojamo zonu un eksplodē citur
Socīklos publicēts video, kur redzams, kā 1,5 tonnu smaga Krievijas vadāma aviobumba rikošetā no zemes pārlido pāri netālu esošajām dzīvojamām ēkām un pēc tam eksplodē citur.
Krievijas okupanti ir veikuši vēl vienu "augstas precizitātes triecienu", izmantojot savus ieročus, kuriem "nav analogu". "Z" atbalstītāju slēgtajās grupās ir parādījies drona filmēts video, kur redzams, kā 1,5 tonnu smaga Krievijas FAB-1500 bumba ar UMPK sistēmu dzīvojamo ēku tuvumā rikošetā no zemes pārlido pāri virs dzīvojamās zonas un pēc tam detonē citur.
Telegram kanāls "ASTRA" ziņo, ka Krievija ir sākusi aktīvi aprīkot padomju FAB aviācijas bumbas ar UMPK sistēmām, lai pretotos Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām. Tā rezultātā šīs bumbas ir aprīkotas ar spārniem un satelītu vadību, kas ļauj tās palaist no Krievijas teritorijas. Tomēr šī sistēma nebūt nav perfekta, tāpēc bumbas bieži vien netrāpa mērķī un nokrīt Krievijas teritorijā. Krievijas varas iestādes regulāri slēpj šādus incidentus, īpaši, ja tā rezultātā tiek bojāti civilie objekti.
Kopš 2025. gada sākuma Krievijas lidmašīnas Krievijā un okupētajās Ukrainas teritorijās jau ir zaudējušas vismaz 127 aviācijas bumbas, tostarp 120 tradicionālās FAB, kas pārveidotas par planējošām bumbām, septiņas UMBP (vienotās planējošās bumbas) un trīs raķetes. Tikmēr 2024. gadā ir bijuši vismaz 165 šādi incidenti.