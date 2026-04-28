Austrālija plāno nodokli "Meta", "Google" un "TikTok", ja tie neslēgs līgumus ar vietējiem medijiem
Austrālija otrdien nākusi klajā ar likumprojektiem, kas paredz aplikt ar nodokļiem tehnoloģiju gigantus "Meta", "Google" un "TikTok", ja vien tie brīvprātīgi nenoslēgs līgumus ar vietējiem medijiem par ziņu iegādi.
Tradicionālie mediju uzņēmumi visā pasaulē cīnās par izdzīvošanu, jo lasītāji ziņu ieguvē arvien vairāk paļaujas uz sociālajiem tīkliem.
Austrālija vēlas, lai lielie tehnoloģiju uzņēmumi kompensētu vietējiem izdevējiem dalīšanos ar rakstiem, kas veicina datplūsmu to platformās.
Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs paziņoja, ka tehnoloģiju gigantiem "Meta", "Google" un "TikTok" tiks dota iespēja noslēgt satura līgumus ar vietējiem ziņu izdevējiem. Ja uzņēmumi atteiksies, tiem tiks piemērota obligāta nodeva 2,25% apmērā no to Austrālijas ieņēmumiem, norādīja premjers.
Izmaiņu mērķis ir novērst līdzšinējā mediju likuma nepilnību, kas ļāva uzņēmumiem izvairīties no nodevas maksāšanas, ja tie no savām platformām izņēma ziņas.
Trīs uzņēmumi - "Meta", "Google" un "TikTok" - tika izraudzīti, pamatojoties uz to Austrālijas ieņēmumu un lielā vietējo lietotāju skaita kombināciju. Likumprojektu mērķis ir atturēt tehnoloģiju gigantus no vienkāršas ziņu izņemšanas no savām platformām, ko "Meta" un "Google" jau ir darījuši agrāk. "Mēs mudinām viņus sēsties pie sarunu galda ar ziņu organizācijām un noslēgt šos darījumus," paziņoja Albanīzs.
Kad Kanbera 2024. gadā ierosināja līdzīgus likumus, sociālā tīkla "Facebook" mātesuzņēmums "Meta" paziņoja, ka Austrālijas lietotājiem vairs nebūs pieejama sadaļa "ziņas".
"Meta" jau iepriekš bija paziņojis, ka neatjaunos satura līgumus ar ziņu izdevējiem ASV, Lielbritānijā, Francijā un Vācijā.
"Google" ir līdzīgi draudējis ierobežot savu meklētājprogrammu Austrālijā, ja uzņēmums būs spiests izmaksāt kompensāciju ziņu aģentūrām.
Žurnālistikai ir jābūt pievienotai naudas vērtībai, uzskata Albanīzs. "Liela starptautiska korporācija to nedrīkstētu paņemt un izmantot peļņas gūšanai bez jebkādas kompensācijas," viņš piebilda.
Šādu likumu atbalstītāji norāda, ka sociālo tīklu uzņēmumi piesaista lietotājus ar ziņām un piesavinās tiešsaistes reklāmas, kas citādi nonāktu pie medijiem.
Tikmēr "Meta" uzskata, ka ierosinātie likumi nav "nekas vairāk kā digitālo pakalpojumu nodoklis".
"Ziņu organizācijas brīvprātīgi publicē saturu mūsu platformās, jo tās no tā gūst labumu," ziņu aģentūrai AFP norādīja "Meta" preses pārstāve. "Doma, ka mēs atņemam viņu ziņu saturu, ir vienkārši nepareiza."
Austrālijas Kanberas Universitāte ir konstatējusi, ka vairāk nekā puse valsts iedzīvotāju izmanto sociālos tīklus kā ziņu avotu.
"Cilvēki arvien biežāk ziņas iegūst tieši no "Facebook", "TikTok" un "Google". (..) Mēs uzskatām, ka ir tikai godīgi, ka lielās digitālās platformas dod savu ieguldījumu smagajā darbā, kas bagātina viņu ziņu plūsmas un nodrošina to ienākumus," norādīja Austrālijas komunikāciju ministre Anika Velsa.
Likumprojekti otrdien tika nodoti sabiedriskajai apspriešanai, kas noslēgsies maijā. Pēc tam tie tiks iesniegti parlamentā.