Sekojot Latvijas piemēram, arī Lietuva izsauc "uz paklāja" Krievijas vēstniecības pārstāvi par represēto baltiešu memoriāla nojaukšanu
Lietuva izteikusi protestu Krievijai par piemiņas akmens lietuviešu izsūtītajiem nojaukšanu Sibīrijas pilsētā Tomskā. Ceturtdien uz Lietuvas Ārlietu ministriju tika izsaukts Krievijas pilnvarotais lietvedis, kuram tika iesniegta protesta nota par 19. aprīlī Tomskā notikušo piemiņas akmens lietuviešu izsūtītajiem demontāžu.
Piemineklis, ko veidojis tēlnieks Tads Gutausks, par Lietuvas valsts līdzekļiem 2016. gadā tika uzstādīts Tomskas Politisko represiju upuru piemiņas skvērā.
Lietuvas Ārlietu ministrija vērsa uzmanību, ka šis nav pirmais gadījums, kad Krievijā tiek nojaukti pieminekļi staļinisma upuriem. "Lietuva to uzskata par mēģinājumu izkropļot vēsturisko patiesību un apgānīt padomju totalitārā režīma upuru piemiņu," teikts ministrijas paziņojumā. Notā pieprasīts, lai Krievija paskaidro notikušā iemeslus un nekavējoties veic pasākumus pieminekļa atjaunošanai.
Līdz ar pieminekli lietuviešu izsūtītajiem no laukuma tika aizvākti arī pieminekļi igauņu, kalmiku, latviešu un poļu izsūtītajiem, kā arī lielinieku terora upuriem veltītais "Sēru akmens".
Saistībā ar šo incidentu Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas vēstniecību vadītāji Maskavā trešdien nosūtīja kopīgu protesta vēstuli Krievijas Ārlietu ministrijai.
Tajā teikts, ka šāda rīcība uzskatāma par Krievijas varas iestāžu liekulības izpausmi, un atgādināts, ka Baltijas valstu un Polijas iedzīvotāji cietuši no diviem totalitārajiem režīmiem - nacistiskā un padomju. Diplomāti norādīja, ka ir jāsaglabā abu režīmu upuru piemiņa, lai novērstu pagātnes noziegumu atkārtošanos.
Savukārt Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna to nosaucis par nepieņemamu un nepieļaujamu.