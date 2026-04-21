Satraukums Lietuvā: bezvēsts pazudis gados jauns mediķis, ir versija par nolaupīšanu
No pirmdienas rīta Panevēžā, Lietuvā turpinās pazudušā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieka Manta Sadauska meklēšana. Darbos iesaistīts arī helikopters. Dienesta filiāles vadītāja Rūta Ramoškiene kaimiņvalsts medijam LRT norādīja, ka kolektīvs esot šokēts: “Nevaru pateikt par Mantu nevienu sliktu vārdu.”
Ramoškiene LRT pastāstījusi, ka dienesta darbinieki ir gatavi piedalīties kolēģa meklēšanā, pat tagad, tomēr policija viņus informējusi, ka pagaidām palīdzība nav nepieciešama. Saskaņā ar vadītājas teikto, M. Sadausks dienestā strādā apmēram desmit gadus. Panevēžā – trīs gadus.
„Par Mantu nevaru pateikt nevienu sliktu vārdu. Atbildīgs, apzinīgs, izturīgs. Jūs zināt, ir dažādi darbinieki, bet par Mantu neko sliktu nevaru teikt. Visi esam šokā,” – kolēģu noskaņojumu dalījās R. Ramoškiene.
Vaicāta, kādas pazušanas versijas klejo kolektīvā, vadītāja atbildēja, ka nevēlas izplatīt baumas, lai gan versijas ir dažādas.
„Viņš ir stabils cilvēks. Noteikti nepamanījām ne depresijas, ne izdegšanas pazīmes. Viņš pie mums strādāja pusslodzē. Noteikti nebija pārstrādājies,” – sacīja Ramoškiene.
Saskaņā ar viņas teikto, brīvajā laikā M. Sadausks nodarbojās ar batutu nomas biznesu. Viņš tos piegādāja pasākumiem.
Pazudušais medicīnas darbinieks ir aptuveni 185 cm garš, ar atlētisku ķermeņa uzbūvi, īsiem brūniem matiem, pelēki zilām acīm. Viņš bija ģērbies melnā virsjakā ar kapuci, melnās sporta biksēs, valkājot tumši zaļus sporta apavus.
Pazudušā Manta Sadauska automašīna ir atrasta, tomēr tās atrašanās vieta netiek atklāta, lai nepieļautu apdraudējumu izmeklēšanai.