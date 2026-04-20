Jauns okupantu armijas mēģinājums uzbrukt pa gāzesvadu un ar viegliem transportlīdzekļiem beidzas ar pilnīgu sakāvi
Okupanti mēģināja uzbrukt Ukrainas bruņotajiem spēkiem ar kvadricikliem un iefiltrēties Ukrainas militārpersonu aizmugurē pa gāzesvadu, taču tika iznīcināti.
Krievu okupanti atkal mēģināja iefiltrēties, izmantojot gāzesvadu, kvadriciklus un motociklus. Viņu darbības tika nekavējoties atklātas un apturētas, pateicoties Ukrainas Bruņoto spēku karavīru koordinētajiem centieniem, ziņo Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa triecienvienību 8. korpusa 71. atsevišķās gaisa mobilās brigādes preses dienests.
Krievijas iebrucēji uzsāka apvienotu uzbrukumu Ukrainas pozīcijām, vienai grupai mēģinot nemanāmi iefiltrēties Ukrainas aizstāvju aizmugurē pa gāzesvadu, bet otrai mēģinot izlauzties cauri ar kvadricikliem un motocikliem.
71. atsevišķā gaisa mobilās brigādes vienība kopā ar blakus esošajām vienībām notur aizsardzību šajā virzienā. Ienaidniekam neizdevās īstenot savus plānus. Izlūkošana atklāja diversiju grupu, kas bija iekļuvusi gāzesvadā, tai uzbruka ukraiņu artilērija, un pēc tam bezpilota lidaparātu apkalpes pabeidza ienaidnieka likvidēšanu.
Tika apturēta un sakauta arī uzbrukuma grupa, kas izmantoja vieglo transportlīdzekļu. Operācijas rezultātā gāja bojā 35 okupanti un vēl 17 tika ievainoti. Tika iznīcināti četri kvadricikli un trīs motocikli, ko Krievijas karaspēks izmantoja manevriem.
Mēģinājumi uzbrukt caur inženierkomunikācijām un izmantojot vieglo tehniku nav nekas jauns, taču tie vienmēr rada ievērojamus zaudējumus Krievijas armijai.