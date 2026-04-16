Somijā garāmgājēji palīdz iestrēgušiem piegādes robotiem pārvarēt ietves apmali. VIDEO
Somijas pilsētā Turku fiksēts neparasts atgadījums, kurā vairāki garāmgājēji steigušies palīgā pārtikas piegādes robotiem, kas nespēja patstāvīgi pārvarēt ietves apmali, vēsta ASV telekanāls "ABC News".
Sociālajos tīklos publicētajos video kadros redzams, ka divi piegādes roboti iestrēguši un netiek pāri ietves apmalei.
A couple of food delivery robots got an assist from some helpful humans who spotted them struggling to get over a curb in Turku, Finland. https://t.co/9InbUHTxk1 pic.twitter.com/FpmTPgoveI— ABC News (@ABC) April 16, 2026
Robotu izmisīgos pūliņus pārvarēt šķērsli pamanīja garāmgājēji, kuri steidzās viņiem palīgā, lai tie varētu veiksmīgi turpināt ceļu.
Šis notikums izpelnījās plašu ievērību sociālās saziņas platformā "X", kur lietotāji dalījušies gan ar asprātīgiem, gan praktiskiem komentāriem.
Daļa platformas lietotāju situāciju vērtēja ar humoru. Lietotājs "The Longshot" robotus tēlaini nodēvēja par "Bilu un Benu", kuriem "jaunajā piegādes spēlē" nācies saskarties ar šķēršļiem, ko izdevies pārvarēt tikai pateicoties "cilvēku laipnībai". Savkārt kāds cits lietotājs retoriski vaicāja, kāpēc robotiem netiek nodrošināta "robotizēta palīdzība".
Vienlaikus diskusijās izskanēja arī pragmatiskāki viedokļi. Lietotājs "Birdie1" pauda bažas par šādu tehnoloģiju ieviešanas izmaksām, prognozējot, ka piegādes platformām būs jāpalielina pakalpojuma cenas, lai "apmaksātu šo robotu riteņu pielāgošanu pilsētvides reljefam". Savukārt lietotājs "Urgent Intel" pauda nostāju, ka cilvēkiem par šādu palīdzību komerciāliem piegādes uzņēmumiem patiesībā vajadzētu saņemt finansiālu atlīdzību.