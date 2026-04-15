Tūkstošiem cilvēku Slovākijā izgājuši ielās, protestējot pret prokrieviskā premjera Fico plānu ieviest izmaiņas vēlēšanu likumā
Tūkstošiem demonstrantu otrdienas vakarā izgāja Slovākijas galvaspilsētas Bratislavas un citu pilsētu ielās, lai protestētu pret populistiskā premjerministra Roberta Fico pretrunīgi vērtēto plānu atcelt balsošanu pa pastu no ārvalstīm.
Demonstrācijā Bratislavā piedalījās apmēram 2000 cilvēku. Vēl vairāki simti pievienojās protestiem trīs citās Slovākijas pilsētās, kā arī Prāgā un Briselē. Protests pie parlamenta Bratislavā sākās ar gavilēm par kaimiņvalsts Ungārijas vēlēšanu rezultātiem - kur parlamenta vēlēšanās tika gāzts Ungārijas populistiskais līderis Viktors Orbāns.
Opozīcijas partijas "Progresīvā Slovākija" vadītājs Mihaels Šimečka, kurš organizēja protestus kopā ar trim citām politiskajām grupām – Brīvību un Solidaritāti, Kristīgajiem demokrātiem un Demokrātiem – sacīja, ka, kas šobrīd Slovākijā ir apdraudēta demokrātija, tāpat kā tas bija Ungārijas vēlēšanās.
Viņš sacīja, ka ar Fico piedāvāto likumdošanu “desmitiem tūkstošu slovāku, kas dzīvo ārzemēs, tiks liegta iespēja balsot,” kamēr pūlis izkliedza vāruds: “Kauns, kauns.” “Ir skaidrs, ka viņi to dara, jo baidās,” Šimečka sacīja. “Viņi baidās no cilvēkiem, viņi baidās no vēlēšanām, viņi baidās zaudēt,” viņš piebilda. Saskaņā ar Roberta Fico valdības priekšlikumu Slovākijas pilsoņi, kas dzīvo ārvalstīs, turpmāk varētu nobalsot tikai vēstniecībās vai īpaši izveidotos vēlēšanu iecirkņos.
2023. gada parlamenta vēlēšanās gandrīz 59 000 slovāku, kas dzīvo ārzemēs, balsoja pa pastu. Fico un viņa partija “Smer” šādā veidā saņēma 6,1% balsu, kamēr opozīcijas grupas ieguva vairāk nekā 80%. Nākamās vēlēšanas Slovākijā, kurā dzīvo 5,4 miljoni cilvēku, notiks 2027. gadā.