Negaidīti! Lūk, par ko strādā Putina iespējamā meita
Tiek uzskatīts, ka Krievijas prezidenta Vladimira Putina iespējamā trešā meita, 21 gadu vecā Elizabete Krivonogiha, šobrīd dzīvo Parīzē ar izdomātu vārdu un strādā par dīdžeju, kā arī darbojas modes pasaulē, liecina nesen veikts TSN izmeklēšanas materiāls.
Elizabete Krivonogiha izmanto pseidonīmu Luīza Rozova, kā arī ir uzdevusies par Elizabeti Rudnovu, sevi dēvējot par Oļega Rudnova meitu. Rudnovs bija Putina draugs un bijušais mediju menedžeris, kurš nomira 2015. gadā. Kā apgalvots izmeklēšanā, Krivonogiha ir Putina un bijušās apkopējas Svetlanas Krivonogihas meita. Šobrīd viņas māte ir viena no bagātākajām sievietēm Krievijā.
Ar pseidonīmu Luīza Rozova Krivonogiha ir uzstājusies publiski, piemēram, spēlējusi dīdžeja setu Maskavas bārā "Rovesņik". "Rovesņik" ir pazīstams ar progresīvām mūzikas ballītēm, feministiskām mākslas izstādēm un cilvēktiesību atbalstu. Tajā pašā bārā tika rīkotas arī lekcijas, kas atbalstīja vardarbības ģimenē upurus, un vākti ziedojumi cilvēktiesību aizstāvjiem un protestētājiem Krievijā.
Sociālajos tīklos Krivonogiha, tostarp viņas "Instagram" kontā, kas tagad ir slēgts, tika publicēti viņas dzīves fragmenti. Ieraksti atspoguļoja meitenes intereses, draugu loku un izklaides, tostarp dejas un mūziku.