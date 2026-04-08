Reaģējot uz Izraēlas triecieniem Libānai, Irāna slēgusi Hormuza šaurumu
Tiek ziņots, ka rāna izlēmusi slēgt Hormuza šaurumu.

Pakistānas premjerministrs Šehbazs Šarifs iepriekš paziņoja, ka pamiera vienošanās starp Izraēlu, ASV un Irānu, ir iekļauta arī Libāna, taču Izraēlas bruņotie spēki norādīja, ka uzbrukumi teroristiskajam grupējumam "Hizbollah" Libānā turpināsies, vēsta "CNN". 

Aģentūra "Fars" ziņoja, ka kopš pamiera stāšanās spēkā diviem naftas tankkuģiem ir atļauts šķērsot šaurumu.

Jau ziņots, ka Izraēla veikusi spēcīgākos triecienus Beirūtai kopš kara sākuma, izraisot paniku Libānas galvaspilsētā. Kā arī Teherāna pat sākusi apsvērt iespēju izstāties no vienošanās par pamieru ar ASV, reaģējot uz uzbrukumiem. "Hizbollah" tiek uzskatīts par Irānas svarīgāko sabiedroto reģionā.

Citi šobrīd lasa