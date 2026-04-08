Vēl viena valsts aizliegs bērniem lietot sociālos medijus līdz 15 gadu vecumam
Grieķija no 2027. gada 1. janvāra aizliegs piekļuvi sociālajiem medijiem bērniem, kas jaunāki par 15 gadiem, trešdien paziņoja premjerministrs Kirjaks Micotakis.
"Mēs esam nolēmuši īstenot sarežģītus, bet nepieciešamus pasākumus - aizliegt piekļuvi sociālajiem medijiem bērniem, kas ir jaunāki par 15 gadiem," premjers pavēstīja platformā "TikTok".
"Grieķija ir viena no pirmajām valstīm pasaulē, kas īstenos šādus pasākumus," pauda Micotakis, piebilstot, ka viņš vērsīs spiedienu uz Eiropas Savienību (ES), cenšoties panākt, lai ES sekotu Grieķijas piemēram.
Premjers norādīja, ka pauž šo vēsti sociālos medijos, lai varētu tieši uzrunāt pusaudžus un bērnus.
"Es zinu, ka daži no jums dusmosies. Mūsu mērķis nav atturēt jūs no tehnoloģijām, bet gan apkarot atkarību no noteiktām lietotnēm, kas kaitē jūsu nevainībai un brīvībai," skaidroja Micotakis.
"Zinātne liecina skaidri - ja bērns stundām ilgi atrodas pie ekrāniem, viņa smadzenes neatpūšas," norādīja premjers.
Austrālija decembrī kļuva par pirmo valsti pasaulē, kas pieprasīja "TikTok", "YouTube", "Snapchat" un citām populārākajām vietnēm dzēst kontus, kuru īpašnieki ir jaunāki par 16 gadiem, pretējā gadījumā tām draud lielas soda naudas.
Indonēzija martā sāka piemērot sociālo mediju aizliegumu lietotājiem, kas jaunāki par 16 gadiem, un jau ir izsūtījusi tiesas pavēstes "Google" un "Meta" par likuma neievērošanu.
Austrija pagājušajā mēnesī paziņoja, ka drīzumā aizliegs sociālos medijus bērniem līdz 14 gadu vecumam, un plāno nākt klajā ar jaunu likumu šovasar.
Arī Spānija un Dānija paziņojušas par nodomu noteikt vecuma slieksni vairumam sociālo mediju.