Soctīklos vēsta par B-52 bumbvedēju pacelšanos, tuvojoties Trampa ultimāta termiņa beigām
Kad līdz ASV prezidenta Donalda Trampa — kurš vēl salīdzinoši nesen saņēma FIFA Miera prēmiju un gadiem ilgi žēlojies par Nobela miera prēmijas nesaņemšanu — Irānai paziņotā ultimāta termiņa beigām ir atlikusi viena stunda, pretējā gadījumā solot iznīcināt visu tās civilizāciju, soctīklos izplatās satraukti vēstījumi par jau it kā notikušu ASV Gaisa spēku “B-52 Stratofortress” bumbvedēju pacelšanos no bāzes Lielbritānijā, lai drīz atrastos triecienu veikšanas attālumā.
🚨 JUST IN: US Air Force B-52 Stratofortress bombers just TOOK OFF from the United Kingdom, and could reach Iran by the time President Trump's 8PM deadline hits— Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 7, 2026
Here we go. Iran should cave NOW.
TRUMP IS SERIOUS, FAFO is coming 🔥 pic.twitter.com/2NsFibrX3Y
Soctīklos izplatītajā video apgalvots, ka ASV B-52 bumbvedēji paceļas no Fērfordas bāzes un lido uz Persijas līča reģionu. Aptuvenais lidojuma laiks ir septiņas stundas, kas nozīmē, ka tie varētu nonākt trieciena attālumā tieši ap ultimāta termiņa beigu laiku. Pirms tam “Yahoo News” apgalvoja, ka Fērfordas un Leikenhītas bāzēs novērota ASV bumbvedēju sagatavošana iespējamām kaujas misijām.
“B-52 Stratofortress” bumbvedēji, kas var pārvadāt arī kodolieročus, spēj nest līdz 32 000 kg bruņojuma un to kaujas darbības rādiuss ir aptuveni 14200 kilometru bez uzpildes gaisā. Tie spēj lidot vairāk nekā 15 kilometru augstumā.
Pagājušajā nedēļā ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets paziņoja, ka B-52 bumbvedēji pirmo reizi kopš kara sākuma lido tieši virs Irānas teritorijas. Šāds lēmums liecina par ASV armijas vadības pārliecību, ka tā lielā mērā ir iznīcinājusi Irānas spējas notriekt šos lielos un salīdzinoši lēnos bumbvedējus, vēsta “The New York Times”.
Tikmēr Tramps otrdien paziņoja, ASV pašlaik ir iesaistīta “vētrainās sarunās” par Irānas karu, atsakoties sniegt sīkāku informāciju. “Es nevaru jums pateikt, jo šobrīd mēs esam vētrainās sarunās,” viņš telefoniski sacīja “Fox News”, atbildot uz jautājumu par sarunu gaitu. Viņš piebilda, ka viņam drīzumā tiks sniegta pilna informācija par Pakistānas premjerministra Šehbaza Šarifa ierosināto divu nedēļu pamieru — uz ko Baltais nams iepriekš otrdien CNN norādīja, ka “atbilde sekos”.
“Varu teikt vien to, ka es viņu ļoti labi pazīstu. Viņš ir ļoti cienīts cilvēks visā pasaulē,” Tramps sacīja “Fox”.
Tiesa, medijos vēstīja, ka sarunu statuss nav skaidrs. “The Wall Street Journal” ziņoja, ka Irāna ir pārtraukusi tiešās diplomātiskās sarunas, savukārt “The New York Times” apgalvoja, ka Irāna pārtraukusi pat netiešās sarunas.
Baltais nams uzsvēra, ka tikai Tramps zina, kas notiks. “Irānas režīmam ir laiks līdz plkst. 20.00 pēc Austrumu laika, lai rīkotos atbilstoši situācijai un noslēgtu vienošanos ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Tikai prezidents zina, kāda ir situācija un ko viņš darīs,” paziņoja Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita.