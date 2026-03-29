Par iebraukšanu cilvēku pūlī arestēts 30 gadus vecs Indijas pilsonis
Lielbritānijas varas iestādes ziņo, ka par cilvēku notriekšanu Anglijas pilsētā Dārbī aizturēts aptuveni 30 gadus vecs Indijas pilsonis. Viņam izvirzītas apsūdzības par slepkavības mēģinājumu.
Likumsargi norāda, ka vīrietis 28. martā plkst. 21.30 ar melnu "Suzuki Swift" automašīnu ietriecās gājēju pūlī, kā rezultātā septiņi cilvēki guva smagus ievainojumus. Varas iestādes norāda, ka cietušo ievainojumi nav dzīvībai bīstami.
Policija skaidro, ka vīrietis, kuram ir aptuveni 30 gadi un kurš ir Indijas pilsonis, tika aizturēts uzreiz pēc incidenta. Viņš aizturēts aizdomās par smagu ievainojumu nodarīšanu un slepkavības mēģinājum. Vīrietis joprojām atrodas apcietinājumā.
Dārbī policija norāda, ka "vēl izmeklē notikušā motīvus" un uzsvēra, ka "pretēji tiešsaistes spekulācijām, neviens cilvēks incidentā nav gājis bojā."
Ielas ap notikuma vietu joprojām ir slēgtas un policija aicina cilvēkus minētajai zonai netuvoties. Jau ziņots, ka sestdienas, 28. marta, vakarā ap plkst. 21.30, Anglijas pilsētā Dārbī pūlī ietriecās automašīna. Varas iestādes ziņoja, ka vairāki cilvēki guvuši nopietnus ievainojumus, un apstiprināja, ka automašīnas šoferis ir aizturēts.Tāpat policija ziņoja, ka nelaime notika pilsētas centrā, vienā no rosīgākajām pilsētas ielām.
Kāds iedzīvotājs laikrakstam "Derby Telegraph" ziņoja, ka notikuma brīdī atradās netālu esošajā bārā un iznāca ārā, kad "kāds iesaucās, ka automašīna notriekusi daudz cilvēku". "Visi bija panikā. Es pazinu daudz cilvēku, kas šajā vakarā izklaidējās citos bāros, un raizējos, vai viņi nav cietuši." "Tas ir tik skumji – visi esam satriekti. Daudzi cilvēki raudāja. Es nespēju noticēt, ka kaut kas tāds ir noticis," pauda vīrietis.
Leiboristu parlamenta deputāte Ketrīna Atkinsone, kas nāk no Dārbi ziemeļiem, izteica cietušajiem līdzjūtību: "Esmu dziļi šokēta par to, ka Dārbi pilsētas centrā nopietnā incidentā ir cietuši cilvēki. Domās esmu kopā ar cietušajiem, un esmu pateicīga mūsu neatliekamās palīdzības dienestiem [par viņu neatlaidīgo darbu]." Arī parlamenta deputāts Bagijs Šenkers pauda sašutumu par notikušo un sacīja, ka viņš domās ir ar "cietušajiem un viņu tuviniekiem".