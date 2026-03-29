Lielbritānijā pūlī ietriecies auto. "Cilvēki raudāja, es nespēju noticēt, ka kaut kas tāds ir noticis!"
Sestdienas, 28. marta, vakarā ap plkst. 21.30, Anglijas pilsētā Dārbī pūlī ietriekusies automašīna. Varas iestādes ziņo, ka vairāki cilvēki guvuši nopietnas traumas, un apstiprina, ka automašīnas šoferis ir aizturēts.
Dārbi policija ziņo, ka nelaime notika pilsētas centrā, vienā no rosīgākajām pilsētas ielām. Likumsargi nesniedz sīkākas ziņas par cietušo skaitu, bet norāda, ka vairāku cilvēku veselības stāvoklis tiek raksturots kā smags.
Policija norādīja, ka notikumā bija iesaistīts melns "Suzuki Swift" markas auto un apstiprināja, ka neilgi pēc incidenta tika aizturēts automašīnas šoferis – aptuveni 30 gadus vecs vīrietis. Pēc notikušā tika bloķētas vairākas pilsētas ielas, un iedzīvotāji tika aicināti izvairīties no minētās zonas.
Kāds iedzīvotājs laikrakstam "Dārbi Telegraph" ziņoja, ka notikuma brīdī atradās netālu esošajā bārā un iznāca ārā, kad "kāds iesaucās, ka automašīna notriekusi daudz cilvēku". "Visi bija panikā. Es pazinu daudz cilvēku, kas šajā vakarā izklaidējās citos bāros, un raizējos, vai viņi nav cietuši."
"Tas ir tik skumji – visi esam satriekti. Daudzi cilvēki raudāja. Es nespēju noticēt, ka kaut kas tāds ir noticis," pauda vīrietis.
Leiboristu parlamenta deputāte no Dārbi ziemeļiem Ketrīna Atkinsone izteica cietušajiem līdzjūtību: "Esmu dziļi šokēta par to, ka Dārbi pilsētas centrā nopietnā incidentā ir cietuši cilvēki. Domās esmu kopā ar cietušajiem, un esmu pateicīga mūsu neatliekamās palīdzības dienestiem [par viņu neatlaidīgo darbu]." Arī Dārbi parlamenta deputāts Bagijs Šenkers pauda sašutumu par notikušo un sacīja, ka viņš domās ir ar "cietušajiem un viņu tuviniekiem".