Pie Vācijas krastiem izglābtais milzu valis jau atkal nonācis nāves briesmās
Baltijas jūras smiltīs iestrēgušais milzu valis, ko glābēji tikai pirms dažām dienām atbrīvoja no gūsta, jau atkal nonācis nāves briesmās, ziņo Vācijas mediji.
Jau ziņots, ka pasaule visu nedēļu neatlaidīgi sekoja līdzi 12–15 metru lielā krupvaļa gaitām, kurš pie Vācijas piekrastes bija iestrēdzis smiltīs. Vācijas varas iestādes piektdien brīdināja, ka valis ir ļoti novārdzis, un, ja tuvāko stundu laikā neizdosies nodrošināt viņa nokļūšanu dziļākos ūdeņos, tas varētu beigties letāli.
Piektdiena nesa priecīgu vēsti — glābēji, kas ar ekskavatoriem bija izrakuši kanālu vaļa nokļūšanai dziļākos ūdeņos, ziņoja, ka valis nu peld apmēram 300 metru attālumā no krasta, un ir reālas cerības, ka viņš aizpeldēs uz drošākiem ūdeņiem Atlantijas okeānā.
Tomēr prieki izrādījās īsi. Organizācija "Greenpeace" sestdien Vācijas medijiem apstiprināja, ka valis jau atkal iestrēdzis krastā – šoreiz Vismaras līcī. Vācijas varas iestādes vēl nav apstiprinājušas, vai tiks atkārtoti uzsākta vaļa glābšanas misija.
Vietne “yacht.de” norāda, ka Baltijas jūra nav kuprvaļu dabiskā dzīves vieta, jo tā nav pietiekami sāļa, tur nav pietiekami daudz barības un tādējādi milzeņi novārgst barības meklējumos. Papildu apdraudējumu rada ļoti aktīvā kuģu satiksme, zvejnieku tīkli un zemūdens trokšņi. Nav īsti skaidrs, kādēļ šie milži tomēr iemaldās Baltijas jūrā. Okeāna pētījumu centra speciālists Jans Dīrkings pieļauj iespēju, ka vaļi seko zivju bariem, kas mēdz iepeldēt no Ziemeļjūras. Pavasarī kuprvaļi parasti migrē no dienvidu ziemošanas vietām uz barošanās vietām tālos ziemeļos, un atsevišķi eksemplāri, sevišķi jauni tēviņi, var apmaldīties un nokļūt Baltijas jūrā.