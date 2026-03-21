81 gada vecumā mūžībā devies bijušais FBI direktors Roberts Millers
Bijušais FBI direktors Roberts Millers, kurš vadīja izmeklēšanu par Krievijas iejaukšanos 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās, mūžībā devās piektdien, paziņoja viņa ģimenes locekļi "The New York Times".
Viņa ģiemene neprecizēja, kur vai kā ASV īpašais prokurors nomira.
Millers kļuva par sesto ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FBI) direktoru 2001. gadā un šo amatu pildīja līdz 2013. gadam. Lai gan FIB direktoriem ir atļauts pildīt pienākumus ne ilgāk kā 10 gadus, Senāts — pēc prezidenta Baraka Obamas lūguma — vienbalsīgi nobalsoja par to, lai Milleram atļautu vēl divus gadus vadīt aģentūru, vēsta TMZ. Viņš ir otrais FIB direktors, kuram atļāva kalpot ilgāk par noteikto termiņu, uzreiz pēc Dž. Edgara Hūvera.
2016. gada martā Roberts Millers pabeidza divus gadus ilgušo izmeklēšanu par Krievijas iejaukšanos 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās. Millers izvirzīja apsūdzības 34 cilvēkiem, tostarp sešām kādreiz Donaldam Trampam tuvu stāvošām personām.