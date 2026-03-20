Siliņa: Latvija atbalsta centienus nodrošināt drošu kuģošanu caur Hormuza šaurumu
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) sociālajos tīklos paudusi, ka Latvija atbalsta centienus nodrošināt drošu kuģošanu caur Hormuza šaurumu un nosoda Irānas uzbrukumus.
Politiķe norāda, ka Latvija pievienojas Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Nīderlandes, Japānas un Kanādas kopīgajam paziņojumam, kurā šīs valstis nosoda Irānas uzbrukumus kuģiem un enerģētikas infrastruktūrai. Minētās valstis arī paziņojušas, ka ir gatavas veicināt drošu kuģošanu Hormuza šaurumā.
Latvia joins this statement.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) March 20, 2026
We support efforts to ensure safe passage through the Strait of Hormuz.
We strongly condemn Iran’s attacks on commercial vessels and civilian energy infrastructure, and its actions to block the Strait of Hormuz.
We call on Iran to immediately…
"Mēs stingri nosodām Irānas uzbrukumus komerciālajiem kuģiem un civilajai enerģētikas infrastruktūrai, kā arī tās darbības, lai bloķētu Hormuza šaurumu," uzsver Siliņa. Premjere vēsta, ka Latvija aicina Irānu nekavējoties pārtraukt visus uzbrukumus. "Kuģošanas brīvība ir jānodrošina," pauž Siliņa.
Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Nīderlandes un Kanādas kopīgajā paziņojumā brīdināts, ka krīze Hormuza šaurumā apdraud globālo ekonomiku un enerģijas piegādes, un valstis nekavējoties aicina pārtraukt konflikta tālāku eskalāciju.
Jau vēstīts, ka Irānas veiktā Hormuza blokāde ir paralizējusi komerciālo kuģošanu caur šo svarīgo jūras ceļu, caur kuru miera laikā tiek pārvadāta piektā daļa pasaules jēlnaftas un sašķidrinātās dabasgāzes.