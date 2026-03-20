Siliņa: Latvija atbalsta centienus nodrošināt drošu kuģošanu caur Hormuza šaurumu
Ministru prezidente Evika Siliņa sociālajos tīklos paudusi, ka Latvija atbalsta centienus nodrošināt drošu kuģošanu caur Hormuza šaurumu.
Siliņa: Latvija atbalsta centienus nodrošināt drošu kuģošanu caur Hormuza šaurumu

Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) sociālajos tīklos paudusi, ka Latvija atbalsta centienus nodrošināt drošu kuģošanu caur Hormuza šaurumu un nosoda Irānas uzbrukumus.

Siliņa: Latvija atbalsta centienus nodrošināt droš...

Politiķe norāda, ka Latvija pievienojas Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Nīderlandes, Japānas un Kanādas kopīgajam paziņojumam, kurā šīs valstis nosoda Irānas uzbrukumus kuģiem un enerģētikas infrastruktūrai. Minētās valstis arī paziņojušas, ka ir gatavas veicināt drošu kuģošanu Hormuza šaurumā.

"Mēs stingri nosodām Irānas uzbrukumus komerciālajiem kuģiem un civilajai enerģētikas infrastruktūrai, kā arī tās darbības, lai bloķētu Hormuza šaurumu," uzsver Siliņa. Premjere vēsta, ka Latvija aicina Irānu nekavējoties pārtraukt visus uzbrukumus. "Kuģošanas brīvība ir jānodrošina," pauž Siliņa.

Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Nīderlandes un Kanādas kopīgajā paziņojumā brīdināts, ka krīze Hormuza šaurumā apdraud globālo ekonomiku un enerģijas piegādes, un valstis nekavējoties aicina pārtraukt konflikta tālāku eskalāciju.

Jau vēstīts, ka Irānas veiktā Hormuza blokāde ir paralizējusi komerciālo kuģošanu caur šo svarīgo jūras ceļu, caur kuru miera laikā tiek pārvadāta piektā daļa pasaules jēlnaftas un sašķidrinātās dabasgāzes.

Citi šobrīd lasa