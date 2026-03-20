Sešas valstis gatavas veicināt drošu kuģošanu Hormuzā, bet tikai pēc pamiera noslēgšanas.
Šodien 07:19
Sešas valstis gatavas veicināt drošu kuģošanu Hormuzā, bet tikai pēc pamiera noslēgšanas
Sešas starptautiski nozīmīgas valstis ceturtdien paziņoja, ka ir gatavas "veicināt" drošu kuģošanu Hormuza jūras šaurumā, bet trīs no tām uzsvēra, ka šī iniciatīva tiktu īstenota tikai pēc pamiera noslēgšanas.
Francija, Itālija, Japāna, Lielbritānija, Nīderlande un Vācija paziņoja, ka ir gatavas "veicināt atbilstošus centienus nodrošināt drošu kuģošanu caur Hormuza šaurumu".
Šī valstu grupa paziņoja, ka "apsveic sagatavošanas plānošanā iesaistīto valstu apņemšanos", kā arī stigri nosoda "nesenos Irānas uzbrukumus neapbruņotiem tirdzniecības kuģiem Persijas līcī".
Francija, Itālija un Vācija vēlāk lika saprast, ka tiek runāts nevis par tūlītēju militāru palīdzību, bet par potenciālu daudzpusēju iniciatīvu pēc pamiera noslēgšanas.