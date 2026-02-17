Apšaude hokeja spēles laikā ASV: miruši trīs cilvēki
ASV ziemeļaustrumos Rodailendas štata Potaketas pilsētā pirmdien notika apšaude slidotavā, kurā nogalināti vismaz divi cilvēki un ievainoti trīs, paziņoja varas iestādes.
Ir gājis bojā arī apšaudē aizdomās turētais. "Mums ir trīs mirušie - aizdomās turētais un divi upuri; un ir arī trīs [ievainotie] slimnīcā," sacīja vietējās policijas priekšniece Tina Gonsalvesa.
Viņē piebilda, ka saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanu apšaude bijusi mērķēta un "var būt ģimenes strīds".
Sīkākas ziņas par upuru identitāti netika sniegtas, bet ievainotie bija "kritiskā stāvoklī", sacīja Gonsalvesa.
Sociālajos medijos publicētā video bija redzams, kā pārbiedēti pusaudži bēg no notikuma vietas, skanot šāvieniem. Apšaude sākās vidusskolas hokeja spēles laikā.
🚨 BREAKING: MAN KILLS HIS WIFE, 2 KIDS, AND THEN HIMSELF AT RHODE ISLAND ICE SKATING RING— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) February 16, 2026
pic.twitter.com/2gTKlshUBB
Masu apšaudes ir ierasta lieta ASV, kur liberāli šaujamieroču kontroles likumi nozīmē relatīvi vieglu piekļuvi ieročiem.
ASV pērn notika vairāk nekā 400 masu apšaudes. Par tādām tiek atzīti incidenti, kuros sašauti vai nogalināti vismaz četri cilvēki, neskaitot šāvēju.
Ar šaujamieročiem saistītas vardarbības gadījumos, neskaitot pašnāvības, pērn ASV nogalināti vismaz 14 703 cilvēki.