Pieci tieši trāpījumi: drons fiksē triecienus pa krievu militāro rūpnīcu "Kremnij El"
Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs publicējis videoierakstu no raķešu trieciena stratēģiskajai rūpnīcai "Kremnij El" Krievijas pilsētā Brjanskā.
Piecas "Storm Shadow" raķetes trāpīja "Kremnij El" militārajai rūpnīcai Krievijas pilsētā Brjanskā. Ukraina novēroja uzbrukumu no gaisa, izmantojot dronu. Videoierakstu Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs publicēja savā oficiālajā "Facebook" kontā tikai pāris stundas pēc trieciena. Saskaņā ar aģentūras sniegto informāciju, triecienu veica Ukrainas aviācija. Šī operācija ir daļa no Ukrainas plašākas stratēģijas, lai samazinātu agresora militāro un ekonomisko potenciālu.
Publicētajos kadros, ko fiksējis bezpilota sistēmu pulks "Reids", redzams, ka rūpnīcā trāpījušas vismaz piecas raķetes. Ir pamats uzskatīt, ka tā ražotnes ir iznīcinātas.
"Kremnij El" ir kritiski svarīgs posms Krievijas "augstas precizitātes" ieroču ražošanas ķēdē. Rūpnīca specializējas diskrēto pusvadītāju tehnoloģijās un integrētajās shēmās, kas ir mūsdienu ieroču, jo īpaši "Iskander" raķešu, "smadzenes" un "nervu sistēma"," atzīmēja Ģenerālštābs.
Z kanāli sāpīgi reāģēja par uzbrukumu. Atklāts bija populārā propagandista ieraksts no prokremliskās grupas "Fighterbomber". Tas kritizēja oficiālo versiju, ka trieciens it kā bija vērsts pa civiliedzīvotāju mērķi. Viņš kritizēja arī Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas, visticamāk, palaida garām raķetes.
"Es īsti nesaprotu, kā amatpersonas un ne amatpersonas vienā paziņojumā var rakstīt par mērķtiecīgu triecienu civilajai infrastruktūrai un tad uzreiz apgalvot, ka trieciens trāpījis mikroelektronikas rūpnīcai... Un, es brīnos, cik raķešu viņi notrieca? Vai viņi vispār kaut ko notrieca? Vai piektajā kara gadā spārnotās raķetes nevar notriekt (...), nu, ir ļoti jācenšas," rakstīja saniknotais Z patriots.