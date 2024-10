Regulāri veic medicīniskās pārbaudes: Kremlī pēc ilgāka laika komentē Putina veselības stāvokli

Britu tabloīds "Daily Mirror", atsaucoties uz avotu Krievijas Federālajā apsardzes dienestā, iepriekš vēstīja, ka Putinam it kā esot "smaga ātri progresējoša vēža forma": viņš cieš no redzes zuduma, galvassāpēm un trīcēšanas rokās. Līdzīga informācija parādījās rakstā "New Lines Magazine", kurā nenosauktais Krievijas oligarhs apgalvoja, ka prezidentam ir nopietnas veselības problēmas, kas saistītas ar asins vēzi.