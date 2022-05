Bijušais VDK aģents atklāj šokējošas detaļas par Putina veselības stāvokli

69 gadus vecā Krievijas diktatora veselība joprojām tiek turēta striktā slepēnībā. Iepriekš izskanējušas baumas, ka Putina veselības stāvoklis ir kritisks.

Kamēr Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs uzstāj, ka Putina veselība ir "izcila", viņa nesenā publiskā uzstāšanās pēc Ukrainas iebrukuma izraisījusi dažādas spekulācijas.

Šķietami pārgalvīgais un nepārdomātais iebrukums daudziem licis aizdomāties, vai cilvēku, kurš savulaik uzskatīts par galveno stratēģi, vājinājusi sliktā veselība.

Bet bijušais krievu spiegs Boriss Karpičkovs apgalvo, ka Putina aizņemtība ar sava "spēkavīra" tēla sargāšanu nozīmē, ka pat viņa iekšējā loka pārstāvji turēti tumsā attiecībā uz viņa veselības stāvokli.

Karpičkovs, kurš tagad dzīvo Lielbritānijā, sacījis, ka Putina paranoja nozīmē, ka viņš visus uzlūkoja kā "nodevējus", liecina "The Sun Online" informācija.

Bijušais dubultaģents teica, ka Putins ir, vai vismaz rīkojas neprātīgi, vēsta "Mirror".

"Viņš uzskata, ka burtiski visi, arī tie, kas atrodas Krievijas drošības dienestu iekšienē un pat viņa ciešā iekšējā lokā, ir "nodevēji"," piebilda Karpičkovs.

"Viņš ir tik aizdomīgs un tik apsēsts ar savām paranojas idejām, ka tagad viņu var salīdzināt ar Staļinu."

Pēc Karpičkova domām, visticamāk, Putinam ir "neskaitāmas" veselības problēmas, piemēram, Parkinsons un demence sākuma stadijā.

Tas liek domāt, ka šādu veselības stāvokli, iespējams, izraisījušas sportiskas traumas Putina jaunākajos gados, sacīja Karpičkovs, kā arī problēmas, kas radušās novecošanas dēļ, piemēram, demence.

"Vēl viens potenciālais jautājums varētu būt - spriežot pēc tā, kā viņš pārvietojas -, ka Putins var ciest no Parkinsona slimības sākuma posmā, vai arī citiem nopietniem traucējumiem, ko izraisa, piemēram, kaut kāds vēža veids, smadzeņu audzējs," piebilda Karpičkovs.

Vēl 18. martā Vladimirs Putins pēc ilgstoša perioda, kurā nerādījās publikas priekšā, uzstājās ar visnotaļ grūti skatāmu monologu "Lužņiku" stadionā, kur tika svinēta viņa agresija Ukrainā.

Savas runas laikā valsts līderis brīžiem izskatījās teju vai uz apraudāšanās sliekšņa, dzirdami šļupstēja, putroja vārdus un ieturēja neraksturīgas pauzes.

Tomēr Kremļa pārstāvji turpina noliegt, ka ar Putinu kaut kas nebūtu kārtībā.

Kadri no sarunām ar Krievijas aizsardzības ministru Sergeju Šoigu parādīja Putinu, kurš sēdēja satvēris galdu, tādējādi raisot tālākas baumas par to, ka viņš, iespējams, cieš no Pārkinsona.

Teksasas Tehniskās universitātes ķermeņa valodas eksperts profesors Ēriks Bakijs sacīja, ka video redzams "pārsteidzoši novājināts Putins", salīdzinot ar to, kā viņš parādījās pat pirms dažiem gadiem.

Vēl kādā nesenā video, kurā redzams, kā Putins pie Kremļa sveic Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko, redzams, ka Krievijas līderim spēcīgi trīc rokas.

Tajā bijušais VDK aģents redzams, turot vienu roku pie krūtīm, bet otru savilktu dūrē.

Kad roka sāk nevaldāmi trīcēt, Putins to pievelk cieši pie krūtīm, šķietami cenšoties apturēt trīcēšanu.

Bijušais "M16" vadītājs sers Ričards Dearlovs ir izteicis minējumus, ka Putins patiešām ir slims, pat ja precīzu stāvokli ir grūti noteikt.

Viņš "GB News" pagājušajā mēnesī sacīja: "Tas, kas satrauc ir spekulācijas, un tās ir spekulācijas, ka varbūt Putina uzvedību, viņa racionalitāti ietekmē vai kompromitē slimība."