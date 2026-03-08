Izraēla veikusi triecienus pret Libānu: skarts tūristu iecienīts hotelis. VIDEO
Izraēlas armija pēdējās dienās veikusi vairākus gaisa triecienus Libānā. Vienā no uzbrukumiem tika skarta arī tūristu iecienīta viesnīca Beirūtā, bet kopumā triecienos nogalināti vismaz 394 cilvēki, tostarp 83 bērni.
Izraēlas militārie triecieni Libānā pēdējās dienās kļuvuši intensīvāki, un viens no skaļākajiem uzbrukumiem notika svētdien Beirūtas centrā, kur gaisa trieciens skāra viesnīcas ēku, nogalinot vismaz četrus cilvēkus, bet vēl vismaz desmit ievainojot. Uzbrukums notika Raušas rajonā esošajā “Ramada” viesnīcā, kas atrodas pie Vidusjūras krasta un parasti tiek uzskatīta par vienu no populārākajām tūristu vietām Libānas galvaspilsētā.
Izraēlas armija paziņoja, ka trieciens bijis mērķēts uz Irānas Revolucionārās gvardes elitārās vienības – Kudsa spēku – komandieriem, kas darbojoties Libānas teritorijā. Izraēlas Aizsardzības spēki uzsvēra, ka tas bijis “precīzs trieciens”, kura mērķis bijis augsta līmeņa militārais personāls. Militārais paziņojums vēstīja, ka “Kudsa spēku Libānas korpusa komandieri darbojās, lai virzītu terora uzbrukumus Izraēlas valstij un tās civiliedzīvotājiem”, un ka Izraēla turpinās operācijas, lai novērstu draudus savai valstij.
"Hezbollah" nav valdības kontrolēts militārs spēks
Izraēlas militārie triecieni Libānā pēdējās dienās notikuši pēc tam, kad no Libānas teritorijas uz Izraēlu tika raidītas raķetes un droni. Šos uzbrukumus veica Irānas atbalstītais šiītu grupējums “Hezbollah”, kas darbojas Libānas dienvidos un tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem Irānas sabiedrotajiem reģionā. “Hezbollah” nav Libānas valdības kontrolēts militārs spēks, un tas darbojas lielā mērā neatkarīgi no valsts institūcijām.
Libānas prezidents Džozefs Auns nosodīja raķešu un dronu uzbrukumus Izraēlai, ko no Libānas teritorijas veica Irānas atbalstītais “Hezbollah”, uzsverot, ka šādas darbības apdraud valsts drošību un var ievilkt Libānu plašākā karā. Viņš norādīja, ka Libāna nedrīkst kļūt par platformu citu valstu konfliktiem, un uzsvēra, ka lēmumiem par karu un mieru jābūt tikai valsts institūciju kompetencē, nevis bruņotu grupējumu rokās.
Makrons aicina darīt visu iespējamo, lai valsts netiktu ierauta jaunā karā
Libānas veselības ministrs Rakans Naseredīns paziņojis, ka Izraēlas triecienos pagājušajā nedēļā nogalināti 394 cilvēki, tostarp 83 bērni un 42 sievietes. Viņš preses konferencē arī paziņoja, ka bojāgājušo vidū ir deviņi glābēji, nosodot uzbrukumus mediķu komandām un ātrās palīdzības mašīnām.
Francijas prezidents Emanuels Makrons aicinājis darīt “visu iespējamo”, lai Libāna netiktu ierauta jaunā karā, pieaugot spriedzei starp Izraēlu un Irānas atbalstīto grupējumu “Hezbollah”. Viņš paziņoja, ka sazinājies ar Libānas augstākajām amatpersonām, lai vienotos par plānu militāro operāciju apturēšanai abās robežas pusēs.