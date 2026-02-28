TEKSTA TIEŠRAIDE. Izraēla un ASV veikušas preventīvu triecienu Irānai; Izraēla paziņo, ka triecienos nogalinātas vairākas augsta līmeņa amatpersonas
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai. Par to paziņoja Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kacs. Viņš norādījis, ka tas darīts, lai novērstu draudus Izraēlai.
Jau ziņots, ka operācijā piedalās arī Amerikas Savienotās Valstis, ziņoja "New York Times", atsaucoties uz avotu.
"Izraēlas valsts veica preventīvu triecienu Irānai, lai novērstu draudus Izraēlai," sacīja Kacs.
Avots Izraēlas Aizsardzības ministrijā aģentūrai "Reuters" pastāstīja, ka trieciens tika saskaņots ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Operācija tika plānota pirms vairākiem mēnešiem, un precīzs sākuma datums tika noteikts pirms vairākām nedēļām, piebilda amatpersona.
Izraēla un ASV veikušas preventīvu triecienu Irānai; Irāna atbildot raidījusi raķetes un dronus
"Sestdienas kopīgie Izraēlas un ASV uzbrukumi Irānai tika plānoti vairākus mēnešus un ietvēra triecienus vietām, kur pulcējās augstas līmeņa Irānas amatpersonas. To rezultātā tika nogalinātas vairākas," paziņoja Izraēlas militārā amatpersona, vēsta "Reuters".
“Tika vienlaikus uzbrukts trim vietām, kur pulcējās Irānas režīma pārstāvji, un tika likvidētas vairākas augsta līmeņa amatpersonas, kurām bija būtiska nozīme kampaņas vadībā un režīma pārvaldībā,” paziņoja Izraēlas amatpersona.
Irāna vēstulē Apvienoto Nāciju Organizācijai (ANO) paziņojusi, ka visas ASV un Izraēlas bāzes, iekārtas un aktīvi reģionā ir “likumīgi militāri mērķi”, vēsta "Reuters".
Tajā pašā vēstulē Irāna norādīja, ka turpinās īstenot savas tiesības uz pašaizsardzību “līdz agresija pilnībā un nepārprotami beigsies”.
Jau ziņots, ka ASV un Izraēlai sestdien veicot triecienus Irānai, Minabā, Hormozgānas provincē Irānas dienvidos, raķete trāpījusi meiteņu pamatskolai. "Reuters" informē, ka bojāgājušo skaits sasniedzis 85.
Sestdien Abū Dabī tika pārtraukts tur notiekošais Jaunatnes Eirolīgas kvalifikācijas turnīrs ar vairāku latviešu basketbolistu dalību.
Kāds aculiecinieks iemūžinājis pagaidām nezināma veida lādiņa, raķetes triecienu netālu no greznās "Fairmont" viesnīcas Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos.
Izraēlā netālu no Telavivas sestdien Irānas raķetes trāpījušas vismaz divām ēkām, vēsta LETA, atsaucoties uz Izraēlas tīmekļa mediju "Ynet".
Trāpīts namam Bnei Brakā, uz austrumiem no Telavivas. Šobrīd nav ziņu, ka Bnei Brakā kāds būtu ievainots.
Trāpīts arī namam Roš Haajinā, kas atrodas tālāk uz austrumiem.
Izraēlas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests paziņoja, ka tā darbinieki dodas uz vietām, kur trāpījušas raķetes. Līdz šim nav ziņu par bojāgājušajiem.
Linda Bērziņa, ETP grupas preses pārstāve konstitucionālo lietu, juridisko lietu un petīciju jautājumos, informējusi Jauns.lv par ETP grupas Eiropas Parlamentā nostāju jautājumos saistībā ar notikumiem Irānā.
Eiropas Parlamenta ziņotājs Irānas jautājumos Lukas Furla (Loucas Fourlas, Kipra) uzsver:
"Šībrīža notikumi Irānā ir ļoti satraucoši un tie vēl vairāk destabilizē jau tā neaizsargāto reģionu. Mēs rūpīgi uzraugām situāciju un pastāvīgi koordinējam savu rīcību ar partneriem. Kā Eiropas Parlamenta referents Irānas jautājumos es atkārtoju, ka reģionālās stabilitātes nodrošināšana un globālās kodolieroču neizplatīšanas režīma saglabāšana ir ārkārtīgi svarīga.
Jāizvairās no jebkādām darbībām, kas varētu izraisīt turpmāku konflikta eskalāciju. Eiropas Savienība jau ir devusi atbildes reakciju Irānas režīma aktivitātēm, vienlaikus turpinot atbalstīt tās diplomātiskās sarunas un darbības, kuru mērķis ir risināt jautājumu par kodolprogrammu un ballistisko raķešu programmu, panākot sarunu ceļā pieņemamu risinājumu. Raķešu uzbrukumi Izraēlai ievērojami palielina plašākas konfrontācijas risku.
Tā kā Kipra, ES dalībvalsts, atrodas ģeogrāfiski vistuvāk šim reģionam, uzskatām, ka šie notikumi tieši ietekmē mūsu kopīgās Eiropas drošību. Es aicinu visas puses izrādīt maksimālu atturību, aizsargāt civiliedzīvotājus un pilnībā ievērot starptautiskās tiesības. Eiropai jāpaliek vienotai, atbildīgai un stingri apņēmusies nodrošināt stabilitāti un mieru."
Eiropas Tautas partijas (ETP) grupa ir lielākā Eiropas Parlamentā, apvienojot 187 deputātus no visām dalībvalstīm. Latviju tajā pārstāv Eiropas Parlamenta deputātes Sandra Kalniete un Inese Vaidere.
Jauns.lv ir izdevies sazināties ar vienu no “airBaltic” reisa BT792 (Dubaija-Rīga) pasažierēm, kura informē, ka pilsētas teritorijā ir dzirdami sprādzieni.
Pēc sprādziena izcēlies ugunsgrēks.