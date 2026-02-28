Raķete trāpījusi meiteņu pamatskolai Irānā - 57 cilvēki gājuši bojā. Irānas ārlietu ministrs brīdina: "Uzbrukums nepaliks bez atbildes"
ASV un Izraēlai sestdien veicot triecienus Irānai, Minabā, Hormozgānas provincē Irānas dienvidos, raķete trāpījusi meiteņu pamatskolai, un bojāgājušo skaits šajā triecienā sasniedzis 57, vēsta Irānas mediji, atsaucoties uz amatpersonām.
"Šī skola bija tiešs trieciena mērķis," vēsta ziņu aģentūra "Tasnim".
Izraēla un ASV līdz šim nav komentējušas šo triecienu.
Trieciena brīdī skolā atradās 170 cilvēki. Glābšanas darbi turpinās.
"Tas ir klajš noziegums. Pasaulei ir jāiestājas pret šo lielo netaisnību," paziņojumā pauda Irānas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Bagaei.
Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči ir paziņojis, ka uzbrukums meiteņu pamatskolai "nepaliks bez atbildes". X ministrs raksta: "Pamatskola tika bombardēta dienasgaismā, kad tajā atradās skolēni. Vien šajā vietā tika nogalināti desmitiem nevainīgu bērnu."
The destroyed building is a primary school for girls in the south of Iran. It was bombed in broad daylight, when packed with young pupils.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 28, 2026
Dozens of innocent children have been murdered at this site alone.
These crimes against the Iranian People will not go unanswered. pic.twitter.com/AVqiuolgWm
Jau ziņots, ka Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.