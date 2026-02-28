Raķete trāpījusi meiteņu pamatskolai Irānā – 57 cilvēki gājuši bojā. Irānas ārlietu ministrs brīdina: "Uzbrukums nepaliks bez atbildes"
Foto: AFP/Scanpix
ASV un Izraēlai sestdien veicot triecienus Irānai, Minabā, Hormozgānas provincē Irānas dienvidos, raķete trāpījusi meiteņu pamatskolai.
Pasaulē

Raķete trāpījusi meiteņu pamatskolai Irānā - 57 cilvēki gājuši bojā. Irānas ārlietu ministrs brīdina: "Uzbrukums nepaliks bez atbildes"

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

ASV un Izraēlai sestdien veicot triecienus Irānai, Minabā, Hormozgānas provincē Irānas dienvidos, raķete trāpījusi meiteņu pamatskolai, un bojāgājušo skaits šajā triecienā sasniedzis 57, vēsta Irānas mediji, atsaucoties uz amatpersonām.

Raķete trāpījusi meiteņu pamatskolai Irānā – 57 ci...

"Šī skola bija tiešs trieciena mērķis," vēsta ziņu aģentūra "Tasnim".

Izraēla un ASV līdz šim nav komentējušas šo triecienu.

Trieciena brīdī skolā atradās 170 cilvēki. Glābšanas darbi turpinās.

"Tas ir klajš noziegums. Pasaulei ir jāiestājas pret šo lielo netaisnību," paziņojumā pauda Irānas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Bagaei.

Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči ir paziņojis, ka uzbrukums meiteņu pamatskolai "nepaliks bez atbildes". X ministrs raksta: "Pamatskola tika bombardēta dienasgaismā, kad tajā atradās skolēni. Vien šajā vietā tika nogalināti desmitiem nevainīgu bērnu."

Jau ziņots, ka Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas.

Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.

Tēmas

ASVIrānaIzraēla

Citi šobrīd lasa