Miris aktieris Džeimss Rensons
46 gadu vecumā miris aktieris Džeimss Ransons, kurš bija pazīstams ar lomām seriālos “The Wire” un “Generation Kill”.
Saskaņā ar Losandželosas Medicīniskās ekspertīzes biroja sniegto informāciju aktieris piektdien miris pašnāvības rezultātā. Policija viņu atradusi savās mājās.
Ransons plašāku atpazīstamību ieguva 2003. gadā, atveidojot Zigiju Sobotku HBO seriāla “The Wire” otrajā sezonā. Piecus gadus vēlāk viņš piedalījās miniseriālā “Generation Kill”, kurā atveidoja reālu ASV jūras kājnieku – kaprāli Džošu Reju Personu.
Baltimorā dzimušais aktieris bija pazīstams arī ar lomām šausmu filmās “Sinister”, “Sinister 2”, “In a Valley of Violence”, “The Black Phone” un “The Black Phone 2”, kas kļuva par viņa pēdējo projektu.
Ransons atveidoja pieaugušo Ediju Kaspbraku filmā “It: Chapter Two”. Viņa televīzijas darbos ietilpst arī seriāli “Poker Face”, “SEAL Team” un “50 States of Fright”.
Aktierim palika sieva un divi mazi bērni. Rakstā, kas publicēts viņa personīgajā mājaslapā pirms nāves, Ransons rakstīja: “Būt par tēvu mani pilnībā atvēra. Tas lika man paskatīties uz sevi ar tādu godīguma līmeni, no kura biju izvairījies. Tas lika man vēlēties kļūt par cilvēku, uz kuru mans bērns varētu skatīties ar lepnumu. Un līdz ar to nāca kauns – kauns, par kura esamību sevī es pat nezināju.”
Iepriekš Ransons bija atklāti runājis par savām mentālās veselības problēmām. 2016. gadā viņš stāstīja par atkarību no heroīna, ko bija pārvarējis pirms filmēšanās “Generation Kill”.