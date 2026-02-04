Vairāk nekā 12 000 gadījumu! Krievija karadarbībā pret Ukrainu turpina izmantot kairinošas ķīmiskās vielas
Ukraina dokumentē Krievijas armijas sistemātisku bīstamu kairinošu ķīmisko vielu izmantošanu pret Ukrainas karavīriem. Kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma fiksēti vairāk nekā 12 000 šādu gadījumu, tostarp 224 jauni incidenti 2026. gada janvārī.
Krievijas armijas ķīmisko vielu izmantošana militārajās operācijās ir starptautisko tiesību pārkāpums. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba datiem Krievijas karaspēks militārajās operācijās izmanto granātas, kas satur kairinošas gāzes, apdraudot karavīru dzīvību un veselību. Radiācijas, ķīmiskās un bioloģiskās aizsardzības vienības turpina dokumentēt šos gadījumus un vākt pierādījumus.
Ukraina turpina dokumentēt gadījumus, kad Krievijas karavīri izmanto bīstamas ķīmiskas vielas. Saskaņā ar radiācijas, ķīmiskās un bioloģiskās aizsardzības vienību datiem, 2026. gada janvārī tika reģistrēti 224 incidenti, kad izmantota munīcija, kas pielādēta ar kairinošām gāzēm.
Okupanti galvenokārt izmantojuši K-51 un RG-VO gāzes granātas, kas saturēja CS un CN vielas. Vairākās valstīs CS un CN ir oficiāli apstiprinātas tiesībaizsardzības iestāžu lietošanai, bet tikai miera laikā un tikai nemieru novēršanai, stingri ievērojot noteiktos noteikumus.
Šādu ķīmisko vielu izmantošana bruņotos konfliktos tiek uzskatīta par nelikumīgu un ir tiešā pretrunā ar Ķīmisko ieroču konvenciju. Lai gan CS un CN nav klasificētas kā nāvējošas ķīmiskās kaujas vielas un nav paredzētas tūlītējai letālai iedarbībai, to izmantošana frontes līnijā padara tos par bīstamiem ieročiem, kas izraisa karavīru īslaicīgu rīcībnespēju.
Saskare ar šīm vielām rada akūtu acu un elpceļu kairinājumu, asarošanu, klepu, apgrūtinātu elpošanu, dezorientāciju un īslaicīgu kaujas spēju zudumu.
Atsevišķos gadījumos karavīru aprakstītie simptomi liecināja par iespējamu citu kairinošu vielu vai nezināma sastāva maisījumu izmantošanu, kas apgrūtina precīzu identifikāciju.
Kopumā Krievijas bruņotās agresijas laikā pret Ukrainu ir dokumentēti vairāk nekā 12 000 bīstamu ķīmisko vielu lietošanas gadījumu. Ukrainas speciālisti turpina vākt paraugus un iesniegt tos tiesu medicīnas analīzei, lai dokumentētu pierādījumus par starptautisko tiesību pārkāpumiem un sauktu vainīgos pie atbildības.