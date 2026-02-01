Irāna, atbildot ES paziņojumam, pasludinājusi Eiropas armijas par "teroristiskām grupām"
Reaģējot uz Eiropas Savienības (ES) ceturtdienas lēmumu atzīt Irānas Revolucionāro gvardi par teroristisku organizāciju, Teherāna paziņojusi, ka "teroristiskas grupas" esot ES dalībvalstu armijas.
ES lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz Irānas Revolucionārās gvardes lomu masu vardarbīgā protestu apspiešanā, kuras laikā nogalināti tūkstošiem cilvēku. Šis lēmums lielā mērā tiek uzskatīts par simbolisku, jo Irānas Revolucionārā gvarde jau iepriekš bija pakļauta ES sankcijām par cilvēktiesību pārkāpšanu.
"Ar šiem pasākumiem Eiropa vēlas izpatikt savam kungam Amerikai," režīma kontrolētā aģentūra ISNA svētdien citē Irānas parlamenta spīkera Mohammada Bagera Galibafa teikto.
Jau ziņots, ka protestos Irānā, kas sākās decembra beigās, iedzīvotāji pieprasījuši lielāku brīvību un pamatiesību ievērošanu. Tomēr Irānas valdība uz protestiem reaģējusi ar vardarbīgu represiju kampaņu un demonstrantu slepkavībām. Valdība ir atzinus, ka protestos gājuši bojā vairāk nekā 3 000 cilvēku, taču neatkarīgi novērotāji, tostarp ārsti un morgu darbinieki, uzskata, ka patiesais skaits ir daudz augstāks.
Pamatojoties uz mediķu un citu liecinieku apliecinājumiem protestos Irānā varētu būt gājuši bojā vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku. Tapat iedzīvotāji ziņo par masveida apbedījumiem un saldējumu un kravas furgoniem, kas bojāgājušo līķus slepus nogādā uz apbedīšanas vietām, lai valdība varētu slēpt patieso slepkavību apmēru. Tāpat valdošā vara daudzās protestu norises vietās bloķējusi interneta piekļuvi, lai censtos apspiest protestus.