Netālu no Rīgas mirušais NATO karavīrs nāves brīdī pildīja dienesta pienākumus
24 gadus vecais Kanādas karavīrs Sebastiāns Halmadžians, kurš 29. janvārī netālu no Rīgas gāja bojā, nāves brīdī pildīja dienesta pienākumus, medijam "CTV News" apstiprinājusi Kanādas Apvienoto operāciju pavēlniecības Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Jau ziņots, ka ceturtdien, 29. janvārī, netālu no Rīgas miris karavīrs, artilērists Sebastiāns Halmadžians, kurš bija izvietots misijā "Operation Reassurance" Latvijā un dienēja Kanādas vadītajā NATO Daudznacionālajā brigādē, paziņojuši Kanādas bruņotie spēki.
24 gadus vecais Sebastiāns savu dzīvi veltīja dienestam bruņotajos spēkos un dienēšana armijā bija viņa bērnības sapnis, medijam "CTV News" norāda viņa tēvs Alins Halmadžians. “Vēl otrdien viņš man teica, cik ļoti ir priecīgs tur būt un kalpot savai valstij,” pauda vīrieša tēvs. “Viņš bija lepns, ka pārstāv Kanādas bruņotos spēkus. Viņš mīlēja katru minūti, ko pavadīja dienestā,” pauda Halmadžians, norādot, ka dēls viņam bija viss šajā dzīvē.
Saskaņā ar Kanādas bruņoto spēku (CAF) paziņojumu Sebastiāns Halmadžians, kurš nāca no Hamiltonas, militārajā dienestā bija gandrīz trīs gadus, un šī bija viņa pirmā misija ārpus Kanādas.
Kanādas Apvienoto operāciju pavēlniecības Sabiedrisko attiecību nodaļa "CTV News" apstiprināja, ka Sebastiāns nāves brīdī pildīja dienesta pienākumus, tomēr konkrētāku informāciju par nāves cēloni nesniedza. Kanādas bruņotie spēki norādīja, ka “nav nekādu pazīmju, ka šis incidents radītu paaugstinātus draudus citu ārvalstīs dislocēto karavīru drošībai”.
Latvijas Valsts policija sadarbībā ar Kanādas bruņoto spēku militāro policiju šobrīd par notikušo veic izmeklēšanu. Tikmēr vīrieša tēvs norāda, ka pēdējo reizi ar dēlu runāja dažas dienas pirms viņa nāves — 22 minūtes ilgā telefonsarunā, kurā Sebastians šķita pacilāts un pauda gandarījumu par savu darbu. Pirms došanās uz Latviju Sebastiāns pagājušajā vasarā tika nosūtīts uz Kanādas Ņūfaundlendas un Labradoras provinci, kur palīdzēja vietējiem ugunsdzēsējiem cīņā ar nekontrolējamiem meža ugunsgrēkiem, kuru dēļ simtiem cilvēku bija spiesti pamest savas mājas.
Saistībā ar karavīra bojāeju līdzjūtību pauduši Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Līdzjūtību bojāgājušā ģimenei, tuviniekiem un dienesta biedriem izteicis arī Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P), uzsverot, ka Kanāda un tās karavīri "stāv plecu pie pleca" ar Latviju, un mirušā karavīra pašaizliedzība un dienests paliks atmiņā.