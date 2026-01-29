ES dalībvalstis atzīst Irānas Revolucionāro gvardi par teroristu organizāciju
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu ārlietu ministri ir vienojušies atzīt Irānas Revolucionāro gvardi par teroristu organizāciju, norāda ES augstā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallasa.
"Represijas nevar palikt bez atbildes," ES valstu ārlietu ministru sanāksmes laikā ceturtdien Briselē platformā "X" norādīja Kallasa. "Jebkurš režīms, kas nogalina tūkstošiem savu cilvēku, strādā pats pie sava sabrukuma," viņa piebilda.
Ar ES ministru kopīgo nostāju tiek uzsākta juridiskā procedūra, lai oficiāli noformētu Irānas Revolucionārās gvardes atzīšanu par teroristu organizāciju. Taču tas lielā mērā tiek uzskatīts par simbolisku soli, jo ES jau ir piemērojusi sankcijas Irānas Revolucionārajai gvardei par cilvēktiesību pārkāpumiem.
ES ministri ceturtdien arī noteica ceļošanas aizliegumus un aktīvu iesaldēšanu aptuveni 30 personām un organizācijām, kas, viņuprāt, ir atbildīgas par Irānas protestu apspiešanu un Irānas atbalstu Krievijai, kas iebrukusi Ukrainā un izvērtusi tur asiņainu karu.
Protesti Irānā, kas sākās decembra beigās, iedzīvotāji pieprasījuši lielāku brīvību un pamatiesību ievērošanu. Tomēr Irānas valdība uz protestiem reaģējusi ar vardarbīgu represiju kampaņu un demonstrantu slepkavībām. Valdība ir atzinus, ka protestos gājuši bojā vairāk nekā 3 000 cilvēku, taču neatkarīgi novērotāji, tostarp ārsti un morgu darbinieki, uzskata, ka patiesais skaits ir daudz augstāks.
Pamatojoties uz mediķu un citu liecinieku apliecinājumiem protestos Irānā varētu būt gājuši bojā vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku. Tapat iedzīvotāji ziņo par masveida apbedījumiem un saldējumu un kravas furgoniem, kas bojāgājušo līķus slepus nogādā uz apbedīšanas vietām, lai valdība varētu slēpt patieso slepkavību apmēru. Tāpat valdošā vara daudzās protestu norises vietās bloķējusi interneta piekļuvi, lai censtos apspiest protestus.