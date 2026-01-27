Krievijas medijos Lietuvas brīvības cīnītāji tiek dēvēti par "nacistiem", ziņo dezinformācijas analīzes centrs
Lietuvas brīvības cīnītāji Krievijas medijos arvien biežāk tiek dēvēti par "nacistiem", vēsta dezinformācijas analīzes centrs "Debunk.org", kas analizējis 223 pērn publicētas Kremlim lojālu tiešsaistes mediju publikācijas par antisemītismu.
"Ir grūti norādīt vienu konkrētu iemeslu tam, bet var uzsvērt, ka, karam pret Ukrainu jau ieejot ceturtajā gadā, kopējais noskaņojums Krievijas medijos neuzlabojas," otrdien paziņoja "Debunk.org" vecākais analītiķis Aļģirds Kazlausks.
Eksperts norādīja, ka Krievijas mediji izplata vēstījumu, ka visas "kaimiņvalstis, kas nepakļaujas Kremļa diktātam, ir nacistu valstis un apzināti reabilitē un glorificē savu iespējamo nacistisko pagātni".
"Tiesa, ka pēdējos gados arvien biežāk un asāk kritizē "iecietību pret nacismu" ne tikai Austrumeiropas valstīs, bet arī Rietumeiropas valstīs un ASV. To var saistīt ar Rietumu aktīvo atbalstu Ukrainai tās karā pret Krieviju, kas līdz 2022. gadam bija daudz mazāk nozīmīgs," pieļāva analītiķis.
Krievijas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē 27. maijā tika publicēts dokuments, kurā Lietuvas Brīvības cīņu kustības padomes deklarācijas parakstītājs un partizānu komandieris Jons Žemaitis-Vītauts tiek apsūdzēts par to, ka Otrā pasaules kara laikā esot dienējis tā sauktajā nacistu soda vienībā "Lietuvas vietējā vienība".
Savukārt 23. aprīlī Krievijas propagandas televīzijas kanāla "Pervij kanal" oficiālajā tīmekļa vietnē tika publicēta informācija, kurā citēti Simona Vīzentāla centra dati, kurus nav apstiprinājuši neatkarīgi vēstures eksperti, un apgalvots, ka 1941. gadā partizānu vadonis Ādolfs Ramanausks-Vanags esot vadījis "bandu, kas vajāja ebrejus".
Tajā pašā tekstā apgalvots arī, ka cits partizāns Jozas Lukša-Daumants bija nacistiskā frontes loceklis un ka viņa vārds esot saistīts ar masu slepkavību, kas notika 1941. gada jūnijā Kauņā garāžā "Lietukis".
"Tomēr visskandalozākais apgalvojums par Ādolfu Ramanausku-Vanagu parādījās 24. decembrī "Argumenti i Fakti" tīmekļa vietnē, kurā apgalvots, ka "saskaņā ar anonīma liecinieka teikto Ramanausks-Vanags ar lauzni nogalinājis apmēram 50 miermīlīgus iedzīvotājus, pēc tam uzkāpis uz līķu kaudzes un ar akordeonu nospēlējis Lietuvas himnu", ziņoja "Debunk.org".
Dezinformācijas analītiķa Kazlauska vērtējumā šādi nepamatoti un ļoti pretrunīgi apgalvojumi nav nejauši. Tie norāda uz tendenci, kas novērota visa gada garumā, kad Kremli atbalstošie mediji izmanto holokaustu, lai sasniegtu politisko mērķi - pielīdzināt Lietuvas cīņu pret padomju okupāciju nacismam un ebreju slepkavībām, tādējādi mēģinot noliegt neatkarīgas demokrātiskas Lietuvas valsts likumību.
Partizānu karš pret padomju okupāciju Lietuvā norisinājās no 1944. līdz 1953. gadam. Tajā piedalījās vismaz 50 000 cilvēku, un aptuveni 100 000 Lietuvas iedzīvotāju piedalījās visā pretošanās kustībā kā pagrīdes organizāciju locekļi un atbalstītāji. Šajā karā tika nogalināti vairāk nekā 20 000 partizānu un to atbalstītāju.