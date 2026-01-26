Biedējošs skats: Kremļa propagandas impērijas vadītāja pēc slimības mainījusies līdz nepazīšanai
Margarita Simonjana publicējusi fotogrāfiju, kurā viņa redzama bez sev ierastās kuplās frizūras. Tagad Krievijas galvenā propagandiste nēsā parūku.
Margarita Simonjana parādījusi, kā izskatās pēc ķīmijterapijas: mati ir izkrituši, no plašā smaida vairs nav ne miņas. "Nebaidieties ne no kā. Dievs ir, bet nāves nav," lepni saka pati propagandiste.
2025. gada vasaras beigās RT vadītājai tika diagnosticēts krūts vēzis. Margarita nekavējoties piekrita operācijai. Taču pēc izrakstīšanās no slimnīcas sekoja jauns trieciens — mūžībā aizgāja viņas vīrs Tigrans Keosajans.
"Man pašai nekad nav bijuši sirmi mati, tāpēc tos nekrāsoju, lai gan vienmēr gribēju pamēģināt rudo krāsu. Visu laiku gaidīju, kad sākšu sirmot. Rezultātā nav ne sirmu matu, ne vispār matu, toties ir parūka — ar sirmiem matiem," viņa rakstīja vietnē "Telegram".
