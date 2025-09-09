Karmas sods? Krievijas propagandas impērijas vadītāju piemeklējušas briesmīgas likstas
Krievijas propagandas impērijas "Russia Today" vadītāja Margarita Simonjana tiešraidē paziņojusi, ka saskārusies ar nopietnu slimību, taču savu diagnozi neatklāja. Vēlāk kļuvis zināms, ka viņai veikta krūšu noņemšanas operācija.
Simonjana paziņoja, ka viņai diagnosticēta smaga slimība un jau pirmdien viņu gaida operācija. Kremļa propagandiste izskaidroja, kāpēc nolēmusi par to pastāstīt visai valstij.
"Es uzskatīju, ka man ir pienākums šodien atnākt tiešraidē un pateikt patiesību, jo vienmēr ir labāk pašiem teikt patiesību, nekā ļaut auditorijai baroties no baumām," norādīja Margarita.
Kremļa propagandiste gan neatklāja savu diagnozi, bet dalījās ar dažām detaļām, atsaucoties uz varonību meitenēm no "Jaunās gvardes": "Kad mēs atceramies "Jaunās gvardes" meitenes, kuras zināja, ka viņām pie samaņas esot nogriezīs krūtis - nevis narkozē, kā man, bet acu priekšā - un nogalinās ar šīm nogrieztajām krūtīm, dzīvas piekārs, izraus mēles un nāsis...
Viņas tomēr gāja uz to, lai kaut nedaudz, kaut ar maziem soļiem, kaut vienu ešelonu uzspridzinātu, kaut vienu fašistu kravu nodedzinātu, kaut uz mirkli pietuvinātu mūsu uzvaru. Lūk, tas ir gara spēks, pateicoties kuram mēs uzvarējām, uzvaram un vienmēr uzvarēsim. Mums nav tiesību to zaudēt," viņa deklarēja.
Vēlāk krievu medijos parādījās informācija, ka Simonjana tikko sazinājusies no slimnīcas, kurā viņu iepriekšējā dienā ievietoja ārsti. Mediķi aicināja nekavēties ar operāciju, jo viņa varējusi neizdzīvot smagās slimības dēļ, kas atklāta pēc izmeklējumiem.
"Pirms pāris stundām es pamodos no narkozes un jau pat grauzu šokolādi. Pagaidām rakstu lēni un greizi, atvainojiet. Paldies visiem, kas pārdzīvoja un lūdzās. Es jūs arī ļoti mīlu un novērtēju. Viss turpmākais - tikai Dieva rokās. Uz Viņu arī paļaušos," tā viņa vērsās pie sekotājiem savā personīgajā blogā.
Lai gan vārds "vēzis" publiski neizskanēja, daudzi izdarīja secinājumu, ka Kremļa propagandistei atklāta onkoloģiska slimība, vēsta "Starhit".
Simonjana iepriekš atzinusies, ka šobrīd viņai klājas ļoti smagi. "Bērni jautā: "Māmiņ, kad mums atkal viss būs normāli, kā agrāk?" Mēs bijām ļoti laimīga ģimene, bezrūpīgi laimīga. Es pat nebiju domājusi, ka tā vispār var būt. Mūsu mājās neviens nepaceļ balsi - ne uz vienu. Tikai bērni mēdza būt neapmierināti viens ar otru. Es biju pati laimīgākā sieviete uz zemes. No sava vīra es neko citu kā "mana skaistule" nedzirdēju," intervijā paziņojusi Krievijas televīzijas zvaigzne.