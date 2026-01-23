VIDEO: Īlons Masks Pasaules ekonomikas forumā smalki pajoko par Trampa "Miera padomi"
Tehnoloģiju magnāts Īlons Masks Davosā notiekošajā Pasaules ekonomikas forumā smalki pajokojis par ASV prezidenta Donalda Trampa "Miera padomi", liekot nojaust, ka ne jau "miers" ir tas, kas Trampu interesē.
"Kad es dzirdēju par [Trampa] Miera padomi, es nodomāju, vai tas rakstās kā vārds "miers" [angliski: peace] vai "gabals" [angliski: piece]," norādīja Masks, izplūstot smieklos. "Tas ir viss, ko mēs vēlamies - neliels gabaliņš [piece] no Grenlandes, un neliels gabaliņš no Venecuēlas..." noteica Masks. Viņa ironiskais komentārs sniedza norādes, ka ne jau "miers" ir tas pēc kā tiecas Baltā nama saimnieks, bet vairāk viņu interesē jaunu teritoriju sagrābšana.
ELON MUSK: "I heard about the formation of the peace summit? And I was like, is that piece or peace? Like little piece of Greenland a little piece of Venezuela." 😂 pic.twitter.com/QxmbOrH2wC— DogeDesigner (@cb_doge) January 22, 2026
Ceturtdien, 19. janvārī, Šveices kurortā Davosā Tramps, kopā ar citu valstu līderiem, parakstīja "Miera padomes" hartu. "Sveicam, prezidentu Trampu. Tagad Miera padome ir kļuvusi par oficiālu starptautiskuorganizāciju," pēc padomes dibināšanas norādīja Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita.
Jau ziņots, ka vairākas valstis jau piekritušas darboties Trampa "Miera padomē". Šo valstu vidū ir Ungārija, Baltkrievija, Ēģipte, Izraēla un citas valstis. Jāpiebilst, ka pats Donalds Tramps, saprotams, arī grasās būt padomes dalībnieks, taču ne kā ASV prezidents, bet gan kā privātpersona, kas nozīmē, ka Baltā nama saimnieks būs padomes "priekšsēdētājs" arī pēc viņa prezidentūras beigām.