Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Šodien 16:52
Zelenskis: dokumenti par kara izbeigšanu ir gandrīz gatavi
Pēc sarunas ar ASV līderi Donaldu Trampu Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, uzrunājot Pasaules Ekonomikas forumu (WEF), ceturtdien paziņoja, ka dokumenti par Krievijas uzsāktā kara izbeigšanu, kas tiek gatavoti kopā ar Vašingtonu ir gandrīz gatavi.
"Mēs tikāmies ar prezidentu Trampu, un mūsu komandas strādā gandrīz katru dienu. Tas nav vienkārši. Dokumenti, kā mērķis ir beigt šo karu, ir gandrīz, gandrīz gatavi," savā runā norādīja Zelenskis.
Viņš atzina, ka dialogs ar Baltā nama saimnieku neesot vienkāršs, taču šodienas tikšanās bijusi pozitīva.
Jau ziņots, ka ASV prezidents Donalds Tramps pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ceturtdien Davosā paziņojis, ka viņiem bijusi laba saruna, un aicinājis Krieviju izbeigt tās uzsākto uzsākto karu pret Ukrainu.
"Šim karam ir jābeidzas," atbildot uz žurnālistu jautājumu, kāds ir viņa vēstījums Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, uzsvēra Tramps.