Šodien 20:26
Mūžībā devies leģendārais itāļu modes dizainers Valentino
Pirmdien 93 gadu vecumā savā Romas rezidencē mūžībā devies leģendārais itāļu modes dizainers un zīmola "Valentino" dibinātājs Valentīno Garavani, paziņojis viņa vārdā nosauktais fonds.
Dizainers miris tuvinieku lokā. Atvadīšanās no leģendārā kuturjē plānota 21. un 22. janvārī, bet bēres notiks piektdien, 23. janvārī.
Garavani tiek uzskatīts par vienu no 20. gadsimta ietekmīgākajiem modes māksliniekiem. Viņš dzimis 1932. gada 11. maijā Vogērā, Ziemeļitālijā. Modes mākslu apguvis Milānā un Parīzē.
Savu modes namu "Valentino" viņš dibināja 1960. gadā Romā, bet globālu slavu ieguva pēc 1962. gada kolekcijas prezentācijas Florencē.
Modeļu frizūras "Valentino" 2022. gada pavasaris/vasara skatē
Valentīno radītos tērpus valkājušas tādas pasaules mēroga slavenības kā Žaklīna Kenedija, Odrija Hepberna, Dženifera Lopesa, Džūlija Robertsa un daudzas citas. Viņa ilggadējais dzīves un biznesa partneris bija itāļu uzņēmējs Džankarlo Džameti.