Megana Mārkla dzimšanas dienai izvēlējusies "Valentino" mini kleitu par 4000 mārciņu
Saseksas hercogiene savu 44. dzimšanas dienu atzīmēja ar vakariņām “Funke” restorānā Beverlihilsā un atkārtoti uzvilka vienu no saviem drosmīgākajiem dizaineru radītajiem tērpiem.
Megana Mārkla “Instagram” parādīja fotogrāfiju no svinībām, kur viņa redzama, nopūšam svecītes dzimšanas dienas tortē. Modes apskatnieki no “Royal Fashion Daily” bloga raksta, ka Saseksas hercogiene savā īpašajā dienā bija ģērbusies modes nama “Valentino” darinātā mini kleitā. Meganas 4000 sterliņu mārciņu vērtajam tērpam bija apaļš kakla izgriezums un īsās piedurknes, bet pati kleita bija rotāta ar izsmalcinātiem auduma ziediem, kas papildināti ar zaigojošiem kristāliņiem. Matus viņa šoreiz bija izvēlējusies iztaisnot un atstājusi vaļējus.
Šī kleita Meganai mugurā redzēta jau agrāk. 2021. gadā viņa bija tajā tērpusies, kad kopā ar vīru princi Hariju apmeklēja “Global Citizen Live” koncertu Ņujorkā. Toreiz hercogiene matus bija saņēmusi bohēmiska stila zirgastē, bet koptēlu noslēgusi ar melnām augstpapēžu laiviņām.
Šim tērpam ir četri gadi, bet savu pievilcību modes pasaulē tas aizvien ir saglabājis. "Meganas dzimšanas dienas izskats izstaro viņas klasiski vieglo Kalifornijas šiku," žurnāls “Hello!” citē stilistes Endželas Kaitas sacīto. “Viņas izvēle par labu ziloņkaula baltajai “Valentino” mini kleitai dzimšanas dienā piešķir koptēlam ietekmi un eleganci, tajā pašā laikā neradot “pārcenšanās” efektu. Vienkāršais, strukturētais siluets atsauc atmiņā sešdesmito gadu modi, tomēr tas ir gana mūsdienīgs un pierāda, ka minimālisms un rotājumi spēj sadzīvot harmonijā.”
Kad Megana bija tērpusies šajā kleitā, apmeklējot “Global Citizen Live” koncertu, stiliste norāda, ka zīda ziedu aplikācijas un kristālu rotājumi piešķīra tērpam dimensiju un izslacinātu greznību, tajā pašā laikā neaizēnojot pasākumu un tā pausto vēstījumu.
"Apaļais kakla izgriezums un īsās piedurknes piešķir kleitai stingru rāmējumu, savukārt īsā apakšmala rada jaunavīgu un rotaļīgu izskatu. Šīs tērps ir ideāli piemērots, lai atzīmētu hercogienes 44. dzimšanas dienu," piebildusi stiliste par Meganas izvēli atkal ģērbties šajā kleitā.
Megana Mārkla un viņas mini kleitas
"Sev raksturīgajā stilā Megana kleitai pieskaņojusi vaļējus brīvi krītošus matus, radot izskatu, kas ir moderns, viegls un viņas tēlam tik atbilstošs. Tas lieliski akcentē viņai raksturīgo estētiku, kas vienmēr bijusi par izsmalcinātu vienkāršību ar personīgu rezonansi."
Pēc apprecēšanās ar princi Hariju 2018. gadā īsas kleitas no Meganas garderobes gandrīz ir pilnībā izzudušas, taču pirms tam viņa bieži nēsāja mini.