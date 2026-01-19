Gatavojas karam: Norvēģijas iedzīvotāji saņem satraucošas vēstules par iespējamu īpašumu pārņemšanu armijas vajadzībām
Pirmdien tūkstošiem Norvēģijas iedzīvotāju saņēmuši vēstuli, kurā viņi informēti, ka kara gadījumā valsts aizsardzības vajadzībām var tikt rekvizēti viņu mājokļi, automašīnas, laivas un tehnika.
"Rekvizīcijas mērķis ir nodrošināt, lai kara apstākļos bruņotajiem spēkiem būtu pieeja resursiem, kas nepieciešami valsts aizsardzībai," teikts armijas paziņojumā.
Kā vēsta "Euronews", plānots, ka 2026. gadā tiks izsūtītas aptuveni 13 500 šāda veida vēstules. Miera laikā šīm vēstulēm nav praktiskas nozīmes, taču tās kalpo kā brīdinājums īpašniekiem par rīcību konflikta gadījumā. Paziņojums ir spēkā vienu gadu, un aptuveni divas trešdaļas no šogad izsūtītajām vēstulēm ir iepriekšējo rekvizīcijas pieprasījumu pagarinājumi.
"Pēdējos gados gatavība krīzēm un karam ir kļuvusi ārkārtīgi nozīmīga. Norvēģija šobrīd atrodas nopietnākajā drošības situācijā kopš Otrā pasaules kara. Mūsu sabiedrībai ir jābūt gatavai drošības politikas krīzēm un – ļaunākajā gadījumā – karam. Tādēļ mēs veicam vērienīgu militārās un civilās gatavības stiprināšanu," norādījis Norvēģijas bruņoto spēku loģistikas vadītājs Anderss Jernbergs.