Krievijas varasiestādes uz aizsaluša ezera Igaunijas pusē aiztur piecus Latvijas pilsoņus
Sākot ar šo nedēļu, gandrīz visā Peipusa ezera akvatorijā ir atļauts iziet uz ledus. Uz Tjoplojes un Pleskavas ezera šī atļauja bija spēkā jau agrāk, un tas jau ir novedis pie pirmajiem robežas pārkāpumiem.
Uz Tjoplojes ezera drīkst iziet no 8. decembra, taču makšķerniekiem no tā ir maz prieka, jo visa ezera virsma ir blīvi klāta ar ledus sanesumiem. Tas nozīmē, ka profesionālajiem zvejniekiem ir ārkārtīgi grūti uzstādīt tīklus, savukārt amatieriem nākas burtiski rāpties pāri ledus bluķiem, lai nokļūtu ezera centrālajā daļā.
"Šāda situācija tiešām ir pirmo reizi. Nekad neko tādu neesmu redzējis – tālāk vienkārši nav iespējams tikt," sacīja makšķernieks no Tartu Harijs Tikerpū.
Ledus blāķi apgrūtina arī robežsardzes darbu, ziņo "rus.err.ee".
"Laikā, kad Tjoplojes ezera ledus sāka veidoties, izveidojās ļoti plāna ledus kārta — tikai pāris centimetru vai nedaudz vairāk. Pēc tam sāka pūst ziemeļu un ziemeļaustrumu vējš, kas šo plāno ledu iekustināja, un rezultātā izveidojās ledus kluči. Tiem, kas tagad dodas uz ledus, tas ir kļuvis par nopietnu pārbaudījumu — gan mums, gan makšķerniekiem," sacīja Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes Mustvē robežkontroles punkta priekšnieks Jalmars Ernits.
Par to, ka pirmdien zivis nekodušas, sūdzējās arī trīs draugi no Latvijas Rēzeknes, kuri līdz Tjoplojes ezeram brauca trīsarpus stundas. Tā kā ceļš bija garš, viņi ieradās uzreiz uz vairākām dienām.
"Mums ledus ir ļoti plāns un bīstams. Šobrīd pie mums vispār nekur nav atļauts makšķerēt. Šeit zivju ir vairāk un var arī atpūsties, tāpēc mēs atbraucām," pastāstīja makšķernieks Andris Raudovičs no Latvijas.
Ar pierobežas ūdenstilpēm saistīti arī savi riski. Tur pārvietojas gaisa spilvena kuģi gan no Igaunijas robežsardzes, gan no Krievijas puses.
Svētdienas rītā pieci Latvijas pilsoņi makšķerēšanas laikā nonāca Krievijas teritorijā, un drīz tika sākta procedūra viņu nodošanai Igaunijas pusei.
"Krievijas puse viņus aizturēja un, visticamāk, sauca pie administratīvās atbildības. Var pieļaut, ka tumsas dēļ viņi vienkārši nepamanīja režīma zonas apzīmējumus," skaidroja Ernits.