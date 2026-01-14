Ceļojumu apdrošināšana Gruzijā tagad ir obligāta
No 2026. gada 1. janvāra visiem tūristiem, kas ieceļo Gruzijā, obligāti jābūt noformētai derīgai ceļojumu apdrošināšanai.
Kā laikrakstam “ReKurZeme” ziņo apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmums "Balcia", to paredz Gruzijas Tūrisma likums. Bez apdrošināšanas ceļotājs var arī tikt neielaists valstī, un viņam var tikt piemērots 100 eiro liels naudassods. Tāpat aviokompānija var lūgt uzrādīt apdrošināšanu vēl pirms iekāpšanas lidmašīnā.
Kā ziņo "Balcia" viceprezidents Reinis Bērzkalns, apdrošināšanas segumam jābūt vismaz 10 000 eiro apmērā, un tai jābūt spēkā visā Gruzijas teritorijā, visā uzturēšanās laikā, tostarp ierašanās un izbraukšanas dienās. Apdrošināšanas polisi var uzrādīt elektroniski, taču ieteicams to izdrukāt papīra formātā angļu valodā, jo tas var atvieglot procedūru uz robežas.
Vienlaikus Latvijas Ārlietu ministrija iesaka, ceļojot uz Gruziju, neapmeklēt Abhāzijas un Dienvidosetijas reģionus, kas neatrodas Gruzijas centrālās valdības kontrolē un kur arī Latvijas iespējas sniegt palīdzību saviem pilsoņiem ir ļoti ierobežotas.