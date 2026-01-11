FOTO: ASV tūkstošiem protestē pret Imigrācijas policiju saistībā ar 37 gadus vecas sievietes nošaušanu
ASV Mineapolē sestdien tūkstošiem cilvēku piedalījās demonstrācijā, protestējot pret Imigrācijas un muitas policiju (ASV), nerimstot protestiem, kas Mineapolē aizsākās pēc tam, kad ICE aģents trešdien pilsētā nošāva 37 gadus veco Renē Nikolu Gudu.
Protesti pret ICE, paužot sašutumu par Gudas nogalināšanu un nosodījumu pašai ICE institūcijai, sestdien notikuši arī citās ASV pilsētās, arī Losandželosā, Ņujorkā, Ostinā, Sietlā. Cilvēki sestdienas vakarā pulcējās Mineapolē, neraugoties uz ļoti aukstiem laikapstākļiem.
Sestdien notikušajā preses konferencē Mineapoles mērs Džeikobs Frejs pauda atzinību lielākajai daļai protestētāju, kas bijuši miermīlīgi. Mērs gan norādīja, ka tie, kas nodarīs kaitējumu īpašumam vai apdraudēs citus, tiks aizturēti. Protesti pret ICE daudzās ASV pilsētās plānoti arī svētdien.
ICE aģents incidenta gaitā uz Gudu raidīja trīs šāvienus. Guda tika sašauta galvā. Plašu rezonansi izraisījuši vairāki video, kas no dažādiem skatupunktiem uzņemti incidenta gaitā.
Notikušo izmeklē Federālais izmeklēšanas birojs (FIB).