Baltais nams: Tramps aktīvi apspriež Grenlandes iegādi
ASV prezidents Donalds Tramps ar savu komandu ir "aktīvi apspriedis" Grenlandes iegādi, trešdien paziņoja Baltais nams, norādot, ka prezidents dod priekšroku diplomātijai, bet neizslēdz militāru rīcību.
"Tas ir kaut kas tāds, ko pašlaik aktīvi apspriež prezidents un viņa nacionālās drošības komanda," sacīja preses sekretāre Kerolaina Levita, atbildot uz jautājumu par iespējamo ASV piedāvājumu iegādāties teritoriju no Dānijas.
"Viņa komanda pašlaik runā par to, kā varētu izskatīties potenciālais pirkums," norādīja preses sekretāre.
Levita atkārtoti uzsvēra - Tramps uzskata, ka Grenlandes iegūšana būtu ASV nacionālās drošības interesēs.
"Viņš uzskata, ka Savienoto Valstu interesēs ir atturēt Krieviju un Ķīnu no agresijas Arktikas reģionā. Tāpēc viņa komanda pašlaik runā par to, kā izskatītos potenciālais pirkums."
Uz jautājumu, kāpēc Tramps neizslēdz militāru rīcību pret kādu no NATO dalībvalstīm, Levita atbildēja: "Tas nav tas, ko šis prezidents dara. Prezidentam Trampam izskatīšanai vienmēr ir visas izvēles."
"Bet es tikai teikšu, ka prezidenta pirmā izvēle vienmēr ir bijusi diplomātija," viņa piebilda.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio trešdien atsevišķi paziņoja, ka nākamnedēļ plāno tikties ar Dānijas pārstāvjiem, kas pēc Trampa draudiem Grenlandei pieprasījuši sarunas.
"Es ar viņiem tikšos nākamnedēļ," Rubio sacīja žurnālistiem.