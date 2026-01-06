Berlīnē joprojām tūkstošiem mājsaimniecību bez elektrības
Berlīnē pēc sestdien notikušās sabotāžas, par ko atbildību uzņēmušies kreisie ekstrēmisti, bez elektrības joprojām ir 25 000 mājsaimniecību, otrdien pavēstīja operators "Stromnetz Berlin".
Turpinās remontdarbi, lai Berlīnes dienvidrietumu daļā atjaunotu elektroapgādi un apkuri.
Aptuveni 45 000 mājsaimniecību un vairāk nekā 2200 uzņēmumu Nikolaszē, Cēlendorfas, Vanzē un Lihterfeldes rajonos agrā sestdienas rītā tika pārtraukta elektroapgāde pēc tam, kad augstsprieguma kabeļus, kas ved uz elektrostaciju, aizdedzināja kreisie ekstrēmisti.
Kopš tā laika aptuveni 19 500 mājsaimniecību un aptuveni 1000 uzņēmumu ir atjaunota elektroapgāde. Darbi, lai visus klientus atkal pieslēgtu elektrotīklam, var ilgt līdz ceturtdienai, norādīja "Stromnetz Berlin", piebilstot, ka remontdarbi ir sarežģīti.
Policija, ugunsdzēsēji un karavīri nosūtīti uz cietušajiem rajoniem, lai palīdzētu tiem, kas nav varējuši atrast pagaidu mājas pie ģimenes vai draugiem citās Berlīnes daļās. Slimnīcas varēja turpināt darbu, pateicoties avārijas ģeneratoriem, un kopš tā laika tajās ir atjaunota elektroapgāde.
Paziņojumā par atbildības uzņemšanos, kas svētdien publicēts internetā, kreiso ekstrēmistu organizācija "Vulkangruppe" pauda, ka tā "veiksmīgi sabotējusi" gāzes elektrostaciju Lihterfeldē.
Galvenais mērķis bija vērsties pret fosilā kurināmā nozari, pauž kreisie ekstrēmisti, norādot, ka akcijas "rezultātā tika pārtraukta elektroapgāde turīgākajos rajonos - Vanzē, Cēlendorfā un Nikolaszē".
"Mēs atvainojamies mazāk turīgajiem Berlīnes dienvidrietumu iedzīvotājiem," norādīja sabotieri. Berlīnes varasiestādes uzskata, ka vēstule ir autentiska, un Berlīnes mērs Kajs Vegners raksturoja uzbrukumu kā teroraktu.