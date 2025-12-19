Zaporižjas apgabalā krievi nosūtīti uzbrukt savu biedru pozīcijām; okupanti apšāvuši savējos
Zaporižjas sektorā okupanti iesaistījušies apšaudē pavēlniecības nekompetences un komunikācijas trūkuma starp vienībām dēļ. Komandieri incidentu skaidroja ar "kartes kļūdām".
19. decembrī kļuva zināms, ka viena Krievijas armijas vienība Zaporižjas apgabalā cieta ievērojamus zaudējumus. Zīmīgi, ka tas nav noticis kaujā ar Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Okupanti atkal "paši tikuši galā ar situāciju".
Krievijas karavīri no 1441. motorizētā strēlnieku pulka vienības tika nosūtīti uzbrukt it kā Ukrainas pozīcijām, taču norādītajās koordinātēs faktiski atradās viņu biedri. "Atesh" aģenta 1441. motorizētā strēlnieku pulka rindās ziņo, ka sadursme notika naktī, tāpēc tikai no rīta krievi pēc savām emblēmām saprata, ka ir apšāvuši savējos. Pēc apkaunojošās neveiksmes komandieru sastāvs minēja kartes kļūdas un izmaiņas robežās, taču vienībā pieaug neapmierinātība, jo šī acīmredzami nav pirmā reize.
"Karavīri riskē ar savu dzīvību komandieru nekompetences un komunikācijas trūkuma starp vienībām dēļ," paziņoja partizānu kustība.
Tieši Krievijas aizsardzības ministra Andreja Belousova vadībā neizdevās izveidot sakaru sistēmu "Svod", kas bija paredzēta mobilo sakaru un "Telegram" aizstāšanai Krievijas armijā. Draudzīgā uguns Krievijas karavīriem nav nekas jauns, jo 9. decembrī tika ziņots, ka Ukrainas bruņoto spēku 67. atsevišķās mehanizētās brigādes karavīriem Aleksandrivskas sektorā bija jāglābj sagūstītie krievi no biedru apšaudes.