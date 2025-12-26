ASV veic triecienus "Islāma valsts" kaujiniekiem Nigērijā
ASV spēki ceturtdien veica "spēcīgus un nāvējošus" triecienus pret teroristiskā grupējuma "Islāma valsts" kaujiniekiem Nigērijas ziemeļrietumos, paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps, kurš iepriekš bija brīdinājis islāmistus neveikt sistēmiskus uzbrukumus kristiešiem šajā valstī.
Nigērijas Ārlietu ministrija piektdien apstiprināja gaisa triecienus, paziņojot, ka valstī ir veikti "precīzijas triecieni teroristu mērķiem".
ASV Aizsardzības ministrijas pavēlniecība Āfrikā informēja, ka uzbrukums Sokoto štatā veikts pēc Nigērijas varasiestāžu lūguma un tajā likvidēti vairāki "Islāma valsts" teroristi.
Tramps atgādināja, ka "iepriekš bija brīdinājis šos teroristus, ka gadījumā, ja viņi neizbeigs kristiešu slaktēšanu, būs elle, un šovakar tā pienāca".
Savā platformā "Truth Social" Tramps pieļāva turpmākus triecienus, ja uzbrukumi kristiešiem turpināsies.
Tas bija pirmais ASV spēku uzbrukums Nigērijā nepilna gada laikā kopš Trampa atgriešanās Baltajā namā.
Oktobrī un novembrī Tramps negaidīti kritizēja Rietumāfrikas valsti, sakot, ka kristieši tur saskaras ar "eksistenciāliem draudiem", kas Nigērijas neskaitāmo bruņoto konfliktu laikā pielīdzināmi genocīdam.
Šo diplomātisko ofensīvu daži atzinīgi novērtēja, bet citi to interpretēja kā reliģiskās spriedzes kurināšanu Āfrikas visapdzīvotākajā valstī, kurā pagātnē ir notikuši sektantiskas vardarbības uzliesmojumi.
Nigērijas valdība un neatkarīgie analītiķi noraida, ka valstī notiekošā vardarbība ir uzskatāma par reliģisku vajāšanu - naratīvu, ko jau sen izmanto kristīgie labējie ASV un Eiropā.
Taču Tramps, izceļot to, ko viņa administrācija sauc par globālu kristiešu vajāšanu, pagājušajā mēnesī uzsvēra, ka Vašingtona ir gatava veikt militāras darbības Nigērijā, lai cīnītos pret šādām slepkavībām.
Šogad ASV atkal iekļāva Nigēriju to valstu sarakstā, kuras rada "īpašas bažas" reliģiskās brīvības ziņā, un ierobežoja vīzu izsniegšanu Nigērijas pilsoņiem.
Tramps pagājušajā mēnesī arī draudēja pārtraukt visu palīdzību Abudžai, ja tā "turpinās pieļaut kristiešu nogalināšanu".
Nigērijā ir aptuveni 220 miljonu iedzīvotāju, no kuriem apmēram puse ir kristieši, bet otra puse ir musulmaņi. Musulmaņi pārsvarā apdzīvo valsts ziemeļus un kristieši - dienvidus.
Jau vairāk nekā 15 gadus valsts ziemeļaustrumus ir pārņēmusi džihādistu grupējuma "Boko Haram" vardarbība, kurā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 40 000 cilvēku un divi miljoni cilvēku bijuši spiesti pamest savas mājas.
Vienlaikus plašos rajonos valsts ziemeļrietumu, ziemeļu un centrālajās daļās darbojas noziedzīgas bandas, kas uzbrūk ciematiem, nogalinot un nolaupot iedzīvotājus.
Trešdien sprādziens nogranda mošejā Maiduguri valsts ziemeļaustrumos, nogalinot vismaz septiņus dievlūdzējus. Neviens bruņots grupējums pagaidām atbildību nav uzņēmies.